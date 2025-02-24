Concert Frédéric François Beauvais

Concert Frédéric François Beauvais samedi 27 juin 2026.

Concert Frédéric François

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 52 – 52 – 75

Début : 2026-06-27 20:00:00

2026-06-27

Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent complet. Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 vidéos et DVD d’or. Il a enregistré quelque 350 chansons.

Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans !

Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.

Toutes les thématiques seront abordées L'amour, la passion et surtout LES FEMMES !

+33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

