Beauvais

Marché nocturne

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-22

La ville de Beauvais a le plaisir de vous inviter aux Marchés Nocturnes 2026, deux rendez-vous incontournables pour profiter de la douceur des soirées d’été sur la place Jeanne Hachette.

Sortez vos agendas ! Les festivités se dérouleront les

– Samedi 4 juillet

– Samedi 22 août

Rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette de 17h à 23h30 pour une expérience unique sous les étoiles.

La ville de Beauvais a le plaisir de vous inviter aux Marchés Nocturnes 2026, deux rendez-vous incontournables pour profiter de la douceur des soirées d’été sur la place Jeanne Hachette.

Sortez vos agendas ! Les festivités se dérouleront les

– Samedi 4 juillet

– Samedi 22 août

Rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette de 17h à 23h30 pour une expérience unique sous les étoiles. .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

The city of Beauvais is pleased to invite you to the Marchés Nocturnes 2026, two not-to-be-missed events to enjoy the mild summer evenings on Place Jeanne Hachette.

Get out your diaries! The festivities will take place on

– Saturday, July 4

– Saturday, August 22

Join us on Place Jeanne Hachette from 5pm to 11:30pm for a unique experience under the stars.

L’événement Marché nocturne Beauvais a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis