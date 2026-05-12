Marché nocturne Beauvais
Marché nocturne Beauvais samedi 4 juillet 2026.
Beauvais
Marché nocturne
Place Jeanne Hachette Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-22
La ville de Beauvais a le plaisir de vous inviter aux Marchés Nocturnes 2026, deux rendez-vous incontournables pour profiter de la douceur des soirées d’été sur la place Jeanne Hachette.
Sortez vos agendas ! Les festivités se dérouleront les
– Samedi 4 juillet
– Samedi 22 août
Rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette de 17h à 23h30 pour une expérience unique sous les étoiles.
La ville de Beauvais a le plaisir de vous inviter aux Marchés Nocturnes 2026, deux rendez-vous incontournables pour profiter de la douceur des soirées d’été sur la place Jeanne Hachette.
Sortez vos agendas ! Les festivités se dérouleront les
– Samedi 4 juillet
– Samedi 22 août
Rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette de 17h à 23h30 pour une expérience unique sous les étoiles. .
Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
The city of Beauvais is pleased to invite you to the Marchés Nocturnes 2026, two not-to-be-missed events to enjoy the mild summer evenings on Place Jeanne Hachette.
Get out your diaries! The festivities will take place on
– Saturday, July 4
– Saturday, August 22
Join us on Place Jeanne Hachette from 5pm to 11:30pm for a unique experience under the stars.
L’événement Marché nocturne Beauvais a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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