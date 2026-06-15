Canada Sound Beauvais

Beauvais

Canada Sound

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

C’est le coup d’envoi officiel des grands rendez-vous de l’été à la base de loisirs ! Le samedi 4 juillet, l’événement phare Canada Sound revient pour sa toute première édition de la saison 2026. Sortez vos lunettes de soleil, préparez votre bonne humeur et venez vibrer au rythme d’une journée festive, musicale et entièrement gratuite sur les rives du Plan d’Eau du Canada.

Pour lancer les festivités en beauté, les organisateurs ont misé sur un enchaînement d’animations dynamiques et participatives dès le début de l’après-midi

*De 13h à 16h Percussions afro-brésiliennes Laissez-vous emporter par la chaleur, la puissance et le tempo irrésistible des rythmes traditionnels. Une véritable déferlante d’énergie pour ensoleiller le plan d’eau et vous donner envie de danser.

*De 16h à 20h Karaoké et Blind Test C’est le moment de tester votre culture musicale et de donner de la voix ! Venez défier vos proches lors d’un grand quiz musical ou interpréter vos titres préférés sur scène pour clôturer la journée dans une ambiance explosive.

C’est le coup d’envoi officiel des grands rendez-vous de l’été à la base de loisirs ! Le samedi 4 juillet, l’événement phare Canada Sound revient pour sa toute première édition de la saison 2026. Sortez vos lunettes de soleil, préparez votre bonne humeur et venez vibrer au rythme d’une journée festive, musicale et entièrement gratuite sur les rives du Plan d’Eau du Canada.

Pour lancer les festivités en beauté, les organisateurs ont misé sur un enchaînement d’animations dynamiques et participatives dès le début de l’après-midi

*De 13h à 16h Percussions afro-brésiliennes Laissez-vous emporter par la chaleur, la puissance et le tempo irrésistible des rythmes traditionnels. Une véritable déferlante d’énergie pour ensoleiller le plan d’eau et vous donner envie de danser.

*De 16h à 20h Karaoké et Blind Test C’est le moment de tester votre culture musicale et de donner de la voix ! Venez défier vos proches lors d’un grand quiz musical ou interpréter vos titres préférés sur scène pour clôturer la journée dans une ambiance explosive. .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

This marks the official kickoff of the summer’s major events at the recreation center! On Saturday, July 4, the flagship event %AB Canada Sound %BB returns for its very first edition of the 2026 season. Grab your sunglasses, bring your good vibes, and come dance to the beat of a festive, musical, and completely free day on the shores of Plan d’Eau du Canada.

To kick off the festivities in style, the organizers have put together a series of dynamic and interactive activities starting early in the afternoon:

*From 1:00 PM to 4:00 PM Afro-Brazilian Percussion: Let yourself be swept away by the warmth, power, and irresistible tempo of traditional rhythms. A true burst of energy to brighten up the lake and make you want to dance.

*From 4:00 PM to 8:00 PM ? Karaoke and Blind Test: It’s time to test your music knowledge and sing your heart out! Come challenge your friends and family in a big music quiz or perform your favorite songs on stage to wrap up the day in an explosive atmosphere.

L’événement Canada Sound Beauvais a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis