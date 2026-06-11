MEMENT’O MUDO Week-end festif au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais samedi 4 juillet 2026.

Beauvais

MEMENT’O MUDO Week-end festif au MUDO-Musée de l’Oise

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 et dimanche 5 juillet

Week-end festif au MUDO-Musée de l’Oise

Le MUDO-Musée de l’Oise vous convie à célébrer son anniversaire le premier weekend de juillet, en souvenir de son inauguration le 1er juillet 1982.

Au programme des festivités !

Bal Belle Époque

Samedi 4 juillet à 19h00 et 21h00

En écho aux collections du musée, remontez aux toutes premières années du 20e siècle le temps d’un bal en costume d’époque, sous l’impressionnante charpente historique du palais épiscopal !

Avec l’association Carnet de Bals

Durée 1h30

Gratuit, sur réservation

*

Visites chantées

Dimanche 5 juillet à 14h30, 15h45 et 17h00

Laissez-vous guider par Grégoire Ichou, ténor-conférencier, pour une visite mêlant histoire de l’art et chant lyrique.

Durée 35 min | Tout public, à partir de 7 ans

Gratuit, sur réservation

*

Zoom sur… la collection de Nélie Jacquemart-André

Dimanche 5 juillet à 15h15 et 16h30

Rencontrez le commissaire de l’exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l’Oise et (re)découvrez Nélie Jacquemart-André, artiste et collectionneuse.

Durée 20 minutes | Tout public, à partir de 7 ans

Gratuit, sans réservation

*

Atelier Carte postale

Dimanche 5 juillet de 14h00 à 17h00

en continu

Composez une carte postale à partir de motifs issus du musée et d’encres colorées.

Gratuit | Sans réservation | à partir de 7 ans

Samedi 4 et dimanche 5 juillet

Week-end festif au MUDO-Musée de l’Oise

Le MUDO-Musée de l’Oise vous convie à célébrer son anniversaire le premier weekend de juillet, en souvenir de son inauguration le 1er juillet 1982.

Au programme des festivités !

Bal Belle Époque

Samedi 4 juillet à 19h00 et 21h00

En écho aux collections du musée, remontez aux toutes premières années du 20e siècle le temps d’un bal en costume d’époque, sous l’impressionnante charpente historique du palais épiscopal !

Avec l’association Carnet de Bals

Durée 1h30

Gratuit, sur réservation

*

Visites chantées

Dimanche 5 juillet à 14h30, 15h45 et 17h00

Laissez-vous guider par Grégoire Ichou, ténor-conférencier, pour une visite mêlant histoire de l’art et chant lyrique.

Durée 35 min | Tout public, à partir de 7 ans

Gratuit, sur réservation

*

Zoom sur… la collection de Nélie Jacquemart-André

Dimanche 5 juillet à 15h15 et 16h30

Rencontrez le commissaire de l’exposition temporaire Trésors de la Renaissance dans l’Oise et (re)découvrez Nélie Jacquemart-André, artiste et collectionneuse.

Durée 20 minutes | Tout public, à partir de 7 ans

Gratuit, sans réservation

*

Atelier Carte postale

Dimanche 5 juillet de 14h00 à 17h00

en continu

Composez une carte postale à partir de motifs issus du musée et d’encres colorées.

Gratuit | Sans réservation | à partir de 7 ans .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

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English :

Saturday, July 4, and Sunday, July 5

Festive Weekend at the MUDO-Musée de l’Oise

The MUDO-Musée de l’Oise invites you to celebrate its anniversary on the first weekend of July, in commemoration of its inauguration on July 1, 1982.

On the program for the festivities!

Belle Époque Ball

Saturday, July 4 at 7:00 PM and 9:00 PM

In keeping with the museum’s collections, step back in time to the very early years of the 20th century for a ball in period costume, beneath the impressive historic roof of the Episcopal Palace!

With the Carnet de Bals association

Duration: 1 hour 30 minutes

Free, by reservation

*

Singing Tours

Sunday, July 5 at 2:30 PM, 3:45 PM, and 5:00 PM

Let Grégory Ichou, a renowned lecturer, guide you on a tour blending art history and opera singing.

Duration: 35 min | All ages, ages 7 and up

Free, by reservation

*

Spotlight on? the collection of N%E9lie Jacquemart-Andr%E9

Sunday, July 5 at 3:15 PM and 4:30 PM

Meet the curator of the temporary exhibition “Treasures of the Renaissance in the Oise” and (re)discover Nélie Jacquemart-André, artist and collector.

Duration: 20 minutes | All ages, ages 7 and up

Free, no reservation required

*

“Postcard” Workshop

Sunday, July 5, from 2:00 PM to 5:00 PM

Continuous

Create a postcard using motifs from the museum and colored inks.

Free | No reservation required | Ages 7 and up

L’événement MEMENT’O MUDO Week-end festif au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis