Beauvais

Concert pour la Paix et la Solidarité

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Théâtre du Beauvaisis accueille un concert solidaire et gratuit pour la paix. Porté par l’Orchestre d’Harmonie et le comité de jumelage, ce spectacle réunit le Conservatoire, la violoniste Adeline Boillet, la classe de chant de Veronica Onetto et deux chorales locales.

Le Théâtre du Beauvaisis accueille un concert solidaire et gratuit pour la paix. Porté par l’Orchestre d’Harmonie et le comité de jumelage, ce spectacle réunit le Conservatoire, la violoniste Adeline Boillet, la classe de chant de Veronica Onetto et deux chorales locales. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

The Théâtre du Beauvaisis is hosting a free charity concert for peace. Organized by the Wind Orchestra and the twinning committee, this event brings together the Conservatory, violinist Adeline Boillet, Veronica Onetto’s singing class, and two local choirs.

L’événement Concert pour la Paix et la Solidarité Beauvais a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis