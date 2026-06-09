Beauvais

554ème Fêtes Jeanne Hachette

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Les 27 et 28 juin, Beauvais célèbre les 554e Fêtes Jeanne Hachette et rend hommage à Jeanne Lainé, héroïne de la défense de la ville en 1472.

Un week-end médiéval animé attend les visiteurs avec campement et marché, animations et spectacles en centre-ville.

Plus de 40 exposants, artisans et métiers d’art sont réunis place Jeanne-Hachette et à l’Espace Saint-Étienne.

L’événement est organisé par l’association des Amis des Fêtes Jeanne Hachette.

Les 27 et 28 juin, Beauvais célèbre les 554e Fêtes Jeanne Hachette et rend hommage à Jeanne Lainé, héroïne de la défense de la ville en 1472.

Un week-end médiéval animé attend les visiteurs avec campement et marché, animations et spectacles en centre-ville.

Plus de 40 exposants, artisans et métiers d’art sont réunis place Jeanne-Hachette et à l’Espace Saint-Étienne.

L’événement est organisé par l’association des Amis des Fêtes Jeanne Hachette. .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

On June 27 and 28, Beauvais celebrates the 554th Fêtes Jeanne Hachette and pays tribute to Jeanne Lainé, heroine of the city’s defense in 1472.

A lively medieval weekend awaits visitors, with an encampment and market, entertainment and shows in the town center.

Over 40 exhibitors, craftsmen and craftswomen will be on hand at Place Jeanne-Hachette and Espace Saint-Étienne.

The event is organized by the Association des Amis des Fêtes Jeanne Hachette.

L’événement 554ème Fêtes Jeanne Hachette Beauvais a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis