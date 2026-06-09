Beauvais

Présentation de saison

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Théâtre, danse, cirque, musique, jeune public mais aussi cabaret, magie, seuls en scène, fêtes de saison, spectacles itinérants ou interactifs… une pluralité d’horizons artistiques vous attend ! Nous vous présenterons nos nouveaux artistes associé.e.s pour les trois prochaines saisons à venir. Au plaisir de vous accueillir nombreuses et nombreux !

Théâtre, danse, cirque, musique, jeune public mais aussi cabaret, magie, seuls en scène, fêtes de saison, spectacles itinérants ou interactifs… une pluralité d’horizons artistiques vous attend ! Nous vous présenterons nos nouveaux artistes associé.e.s pour les trois prochaines saisons à venir. Au plaisir de vous accueillir nombreuses et nombreux ! .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20 contact@theatredubeauvaisis.com

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English :

Theater, dance, circus, music, young audiences, but also cabaret, magic, one-man shows, season parties, touring or interactive shows? a wide range of artistic horizons awaits you! We will be introducing our new associate artists for the next three seasons. We look forward to welcoming many of you!

L’événement Présentation de saison Beauvais a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis