Fête de Voisinlieu pour tous Beauvais
Fête de Voisinlieu pour tous Beauvais samedi 20 juin 2026.
Beauvais
Fête de Voisinlieu pour tous
203 Rue de Paris Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 12:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le programme de la Fête de Voisinlieu Pour Tous à Beauvais le 20 juin .
Vous pourrez m’y retrouver de 14h30 à 17h pour des Contes au jardin.
Pour ceux qui sont intéresser de venir pour l’apéritif dinatoire , rendez vous à midi.
Le programme de la Fête de Voisinlieu Pour Tous à Beauvais le 20 juin .
Vous pourrez m’y retrouver de 14h30 à 17h pour des Contes au jardin.
Pour ceux qui sont intéresser de venir pour l’apéritif dinatoire , rendez vous à midi. .
203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France croquenotes.faimhistoires@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The program for the Voisinlieu Pour Tous Festival in Beauvais on June 20.
You can find me there from 2:30 PM to 5:00 PM for Storytime in the Garden.
For those interested in coming for the cocktail reception, please join us at noon.
L’événement Fête de Voisinlieu pour tous Beauvais a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
À voir aussi à Beauvais (Oise)
- Foire Saint-Pierre Beauvais 19 juin 2026
- Grande braderie de la médiathèque départementale de l’Oise Beauvais 20 juin 2026
- Balade rétro en 4L dans le Beauvaisis Beauvais 20 juin 2026
- Fête de l’eau O’lidays Beauvais 20 juin 2026
- Exposition Déboutonner Beauvais 20 juin 2026