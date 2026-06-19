Beauvais

Fête de Voisinlieu pour tous

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le programme de la Fête de Voisinlieu Pour Tous à Beauvais le 20 juin .

Vous pourrez m’y retrouver de 14h30 à 17h pour des Contes au jardin.

Pour ceux qui sont intéresser de venir pour l’apéritif dinatoire , rendez vous à midi.

Le programme de la Fête de Voisinlieu Pour Tous à Beauvais le 20 juin .

Vous pourrez m’y retrouver de 14h30 à 17h pour des Contes au jardin.

Pour ceux qui sont intéresser de venir pour l’apéritif dinatoire , rendez vous à midi. .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France croquenotes.faimhistoires@gmail.com

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English :

The program for the Voisinlieu Pour Tous Festival in Beauvais on June 20.

You can find me there from 2:30 PM to 5:00 PM for Storytime in the Garden.

For those interested in coming for the cocktail reception, please join us at noon.

L’événement Fête de Voisinlieu pour tous Beauvais a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis