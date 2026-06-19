Exposition Déboutonner Beauvais

Beauvais

Exposition Déboutonner

5 Rue du Faubourg Saint-Jacques Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Du 20 juin au 25 juillet, venez découvrir les œuvres de huit des membres du collectif Les Compagnons Artistes qui vous proposent une réinterprétation picturale du mot bouton . Ces huit tableaux sont nés dans le cadre de l’exposition ArtSens qui s’était tenue à Méru cet hiver, en écho au passé industriel de cette ville de l’Oise vouée à la fabrication de boutons de vêtements en nacre.

Cet été, leur migration les conduit à Beauvais où ils seront exposés pendant plus d’un mois dans la salle polyvalente du bistrot associatif l’Ecume du Jour. Huit tableaux, huit styles et sensibilités différents ! Mais surtout l’unité autour du partage grâce à de nombreux rendez-vous

Vendredi 19 juin à 20h scène slam avec l’association Not’zé mots qui propose un défi avec le mot bouton

Samedi 20 juin à 15h vernissage en présence des artistes

Samedi 27 juin à 14h30 1er vide atelier d’artiste, des affaires à faire !

Samedi 4 juillet à 15h atelier art et zen avec les artistes

Samedi 11 juillet à 14h30 2nd vide-atelier d’artistes !

Les exposants

Jean-Pierre Beillard, Yvette Caufriez, Jean Gounin, Daniel Quiévreux, Didier Isaac, Christiane Kaufmann Céline Marti et Élisa Torres.

Du 20 juin au 25 juillet, venez découvrir les œuvres de huit des membres du collectif Les Compagnons Artistes qui vous proposent une réinterprétation picturale du mot bouton . Ces huit tableaux sont nés dans le cadre de l’exposition ArtSens qui s’était tenue à Méru cet hiver, en écho au passé industriel de cette ville de l’Oise vouée à la fabrication de boutons de vêtements en nacre.

Cet été, leur migration les conduit à Beauvais où ils seront exposés pendant plus d’un mois dans la salle polyvalente du bistrot associatif l’Ecume du Jour. Huit tableaux, huit styles et sensibilités différents ! Mais surtout l’unité autour du partage grâce à de nombreux rendez-vous

Vendredi 19 juin à 20h scène slam avec l’association Not’zé mots qui propose un défi avec le mot bouton

Samedi 20 juin à 15h vernissage en présence des artistes

Samedi 27 juin à 14h30 1er vide atelier d’artiste, des affaires à faire !

Samedi 4 juillet à 15h atelier art et zen avec les artistes

Samedi 11 juillet à 14h30 2nd vide-atelier d’artistes !

Les exposants

Jean-Pierre Beillard, Yvette Caufriez, Jean Gounin, Daniel Quiévreux, Didier Isaac, Christiane Kaufmann Céline Marti et Élisa Torres. .

5 Rue du Faubourg Saint-Jacques Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 04 05 31 42 compagnonsartistes@gmail.com

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English :

From June 20 to July 25, come discover the works of eight members of the Les Compagnons Artistes collective, who present a pictorial reinterpretation of the word button. These eight paintings were created as part of the ArtSens exhibition held in Méru this winter, echoing the industrial heritage of this town in the Oise region, known for the manufacture of mother-of-pearl clothing buttons.

This summer, their journey takes them to Beauvais, where they will be on display for over a month in the multipurpose hall of the community bistro L’Ecume du Jour. Eight paintings, eight different styles and sensibilities! But above all, a sense of unity through sharing, thanks to numerous events:

Friday, June 19 at 8:00 PM: slam poetry with the Not’z’mots association, which will present a challenge using the word “button”

Saturday, June 20 at 3 p.m.: opening reception with the artists in attendance

Saturday, June 27 at 2:30 p.m.: 1st artist studio sale—great deals to be had!

Saturday, July 4 at 3:00 p.m.: Art and Zen workshop with the artists

Saturday, July 11 at 2:30 p.m.: 2nd artists’ studio sale!

The exhibitors:

Jean-Pierre Beillard, Yvette Caufriez, Jean Gounin, Daniel Quiévreux, Didier Isaac, Christiane Kaufmann, Céline Marti, and Élisa Torres.

L’événement Exposition Déboutonner Beauvais a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis