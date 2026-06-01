La Scène à vélos Gustus (Beauvais) Beauvais

Beauvais

La Scène à vélos Gustus (Beauvais)

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Venez fêter l’été avec Gustus et leurs compositions festives et poétiques !

Ses influences allant de Thomas Fersen à Mano Solo, Gustus cherche le mot et l’émotion juste. Ses histoires nous parlent et nous transportent au gré de paysages intimes et colorés. Berçant et entraînant, la chaleur du bouzouki, des guitares, et la complicité des arrangements vocaux vous invitent dans le monde sensible de Gustus.

Retrouvez-les dans le jardin entre le Café Chambiges, le Quadrilatère et la Cathédrale, voie des Chasse-marée.

L’espace est ombragé. Si le temps n’est pas clément, rendez-vous directement dans le Quadrilatère !

Venez fêter l’été avec Gustus et leurs compositions festives et poétiques !

Ses influences allant de Thomas Fersen à Mano Solo, Gustus cherche le mot et l’émotion juste. Ses histoires nous parlent et nous transportent au gré de paysages intimes et colorés. Berçant et entraînant, la chaleur du bouzouki, des guitares, et la complicité des arrangements vocaux vous invitent dans le monde sensible de Gustus.

Retrouvez-les dans le jardin entre le Café Chambiges, le Quadrilatère et la Cathédrale, voie des Chasse-marée.

L’espace est ombragé. Si le temps n’est pas clément, rendez-vous directement dans le Quadrilatère ! .

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Come and celebrate summer with Gustus and their festive, poetic compositions!

With influences ranging from Thomas Fersen to Mano Solo, Gustus is always on the lookout for the right word and the right emotion. His stories speak to us and transport us through intimate, colorful landscapes. Lulling and catchy, the warmth of the bouzouki, the guitars and the complicity of the vocal arrangements invite you into Gustus? sensitive world.

Meet them in the garden between the Café Chambiges, the Quadrilatère and the Cathedral, voie des Chasse-marée.

The space is shaded. If the weather isn’t cooperating, head straight for the Quadrilatère!

L’événement La Scène à vélos Gustus (Beauvais) Beauvais a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis