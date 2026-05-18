Démonstration de cerf-volants Beauvais

Beauvais

Démonstration de cerf-volants

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le samedi 11 juillet 2026, de 11h à 18h, la base de loisirs du Plan d’eau du Canada à Beauvais se transformera en un véritable théâtre à ciel ouvert. L’événement Ça vole ! , organisé en partenariat avec la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), promet une journée spectaculaire, colorée et ludique pour toute la famille.

Tout au long de la journée, le public pourra s’émerveiller devant des démonstrations spectaculaires de cerfs-volants géants et artistiques qui coloreront le ciel beauvaisien.

Mais l’événement ne se limitera pas au simple spectacle visuel. Plusieurs activités interactives seront proposées

*Ateliers de construction et école de vol Les jeunes et les moins jeunes auront l’opportunité de fabriquer leurs propres cerfs-volants et d’apprendre les techniques de pilotage pour les faire s’envoler fièrement.

*Initiation au boomerang Les visiteurs pourront s’initier à l’art fascinant du lancer de boomerang, encadrés par des passionnés.

Le samedi 11 juillet 2026, de 11h à 18h, la base de loisirs du Plan d’eau du Canada à Beauvais se transformera en un véritable théâtre à ciel ouvert. L’événement Ça vole ! , organisé en partenariat avec la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), promet une journée spectaculaire, colorée et ludique pour toute la famille.

Tout au long de la journée, le public pourra s’émerveiller devant des démonstrations spectaculaires de cerfs-volants géants et artistiques qui coloreront le ciel beauvaisien.

Mais l’événement ne se limitera pas au simple spectacle visuel. Plusieurs activités interactives seront proposées

*Ateliers de construction et école de vol Les jeunes et les moins jeunes auront l’opportunité de fabriquer leurs propres cerfs-volants et d’apprendre les techniques de pilotage pour les faire s’envoler fièrement.

*Initiation au boomerang Les visiteurs pourront s’initier à l’art fascinant du lancer de boomerang, encadrés par des passionnés. .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

On Saturday, July 11, 2026, from 11am to 6pm, the Plan d?eau du Canada leisure park in Beauvais will be transformed into a veritable open-air theater. The Ça Vol! event, organized in partnership with the Fédération Française de Vol Libre (FFVL), promises a spectacular, colorful and fun-filled day for the whole family.

Throughout the day, the public will be able to marvel at spectacular demonstrations of giant, artistic kites that will color the Beauvais skies.

But the event is about more than just visual spectacle. Several interactive activities will be on offer:

*Kite-building workshops and flying school: Young and old alike will have the opportunity to build their own kites, and learn how to fly them with pride.

*Boomerang initiation: Visitors can learn the fascinating art of throwing a boomerang, under the guidance of experienced enthusiasts.

L’événement Démonstration de cerf-volants Beauvais a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis