Beauvais

15e édition du Festival Malices & Merveilles

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Les samedi 29 et dimanche 30 août 2026, le festival Malices et Merveilles revient à la Maladrerie Saint-Lazare pour un week-end festif et familial placé sous le signe du spectacle vivant, du jeu et de la convivialité.

Rendez-vous incontournable de la fin d’été à Beauvais, le festival célèbre cette année sa 15e édition avec une programmation riche et accessible à tous. Petits et grands pourront profiter de spectacles de cirque, de théâtre de rue, de contes, de danse et de musique dans le cadre remarquable de la Maladrerie Saint-Lazare.

Tout au long du week-end, les visiteurs retrouveront également les jeux de la Ludo Planète, deux manèges, ainsi que des animations à partager en famille. L’ensemble sera porté par une ambiance festive et humoristique assurée par l’incontournable Calixte de Nigremont, maître de cérémonie du festival.

Organisé en partenariat avec la Maladrerie Saint-Lazare, l’ASCA et Batoude, Malices et Merveilles propose une nouvelle fois un moment de découverte, de partage et d’émerveillement avant la rentrée.

Les samedi 29 et dimanche 30 août 2026, le festival Malices et Merveilles revient à la Maladrerie Saint-Lazare pour un week-end festif et familial placé sous le signe du spectacle vivant, du jeu et de la convivialité.

Rendez-vous incontournable de la fin d’été à Beauvais, le festival célèbre cette année sa 15e édition avec une programmation riche et accessible à tous. Petits et grands pourront profiter de spectacles de cirque, de théâtre de rue, de contes, de danse et de musique dans le cadre remarquable de la Maladrerie Saint-Lazare.

Tout au long du week-end, les visiteurs retrouveront également les jeux de la Ludo Planète, deux manèges, ainsi que des animations à partager en famille. L’ensemble sera porté par une ambiance festive et humoristique assurée par l’incontournable Calixte de Nigremont, maître de cérémonie du festival.

Organisé en partenariat avec la Maladrerie Saint-Lazare, l’ASCA et Batoude, Malices et Merveilles propose une nouvelle fois un moment de découverte, de partage et d’émerveillement avant la rentrée. .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 62

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English :

On Saturday August 29 and Sunday August 30, 2026, the Malices et Merveilles festival returns to the Maladrerie Saint-Lazare for a festive, family-friendly weekend of live entertainment, games and conviviality.

A not-to-be-missed event at the end of summer in Beauvais, the festival celebrates its 15th edition this year with a rich program accessible to all. Young and old alike can enjoy circus, street theater, storytelling, dance and music in the remarkable setting of the Maladrerie Saint-Lazare.

Throughout the weekend, visitors will also be able to enjoy Ludo Planète games, two merry-go-rounds and other family activities. The whole event will be enhanced by the festive and humorous atmosphere provided by the festival?s master of ceremonies, Calixte de Nigremont.

Organized in partnership with the Maladrerie Saint-Lazare, ASCA and Batoude, Malices et Merveilles will once again offer an opportunity to discover, share and marvel before the start of the new school year.

L’événement 15e édition du Festival Malices & Merveilles Beauvais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis