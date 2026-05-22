Bal des Pompiers de Beauvais 2026 Beauvais

Beauvais

Bal des Pompiers de Beauvais 2026

1 Avenue Pierre Mendès France Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 04:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Rejoignez-nous le lundi 13 juillet 2026, de 19h à 4h du matin, pour une soirée inoubliable organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Beauvais. Au programme

– Sets enflammés de plusieurs DJs et DJettes pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

– Buvettes et Food Trucks pour satisfaire toutes vos envies gourmandes.

– Animations surprises orchestrées par nos pompiers.

Ambiance garantie & surprises au rendez-vous !

Cet événement est accessible – aux majeurs (+ de 18 ans)- aux mineurs de 16 ans et plus- aux mineurs de moins de 16 ans accompagnés par un adulte

Billets nominatifs pièce d’identité obligatoire à l’entrée.

Venez nombreux célébrer cette soirée festive et soutenir nos pompiers dévoués !

Tenue correcte exigée

Rejoignez-nous le lundi 13 juillet 2026, de 19h à 4h du matin, pour une soirée inoubliable organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Beauvais. Au programme

– Sets enflammés de plusieurs DJs et DJettes pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

– Buvettes et Food Trucks pour satisfaire toutes vos envies gourmandes.

– Animations surprises orchestrées par nos pompiers.

Ambiance garantie & surprises au rendez-vous !

Cet événement est accessible – aux majeurs (+ de 18 ans)- aux mineurs de 16 ans et plus- aux mineurs de moins de 16 ans accompagnés par un adulte

Billets nominatifs pièce d’identité obligatoire à l’entrée.

Venez nombreux célébrer cette soirée festive et soutenir nos pompiers dévoués !

Tenue correcte exigée .

1 Avenue Pierre Mendès France Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France amicalespbeauvais60@gmail.com

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English :

Join us on Monday July 13, 2026, from 7pm to 4am, for an unforgettable evening organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Beauvais. On the program:

– Hot sets from several DJs and DJettes to keep you dancing into the night.

– Refreshment stands and food trucks to satisfy all your food cravings.

– Surprise entertainment orchestrated by our firefighters.

Guaranteed atmosphere and surprises!

This event is open to:- adults (over 18)- minors aged 16 and over- minors under 16 accompanied by an adult

Nominative tickets ? ID required at entrance.

Come one, come all to celebrate this festive evening and support our dedicated firefighters!

Appropriate dress required

L’événement Bal des Pompiers de Beauvais 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis