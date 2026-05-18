Course de paddles Beauvais
Course de paddles Beauvais mardi 14 juillet 2026.
Beauvais
Course de paddles
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
À l’occasion de la Fête Nationale, le Mardi 14 Juillet 2026, la base de loisirs du Plan d’Eau du Canada se transforme en arène nautique pour l’événement Ça Glisse ! . Que vous soyez un mordu de Stand Up Paddle ou un débutant curieux, venez tester votre équilibre et votre rapidité lors d’une course contre la montre inédite.
C’est l’occasion idéale de profiter du cadre exceptionnel du Plan d’Eau du Canada en famille ou entre amis.
Le principe est simple un parcours, un paddle, et le chrono qui défile ! C’est un défi convivial où le plaisir de la glisse prime sur la compétition acharnée.
À l’occasion de la Fête Nationale, le Mardi 14 Juillet 2026, la base de loisirs du Plan d’Eau du Canada se transforme en arène nautique pour l’événement Ça Glisse ! . Que vous soyez un mordu de Stand Up Paddle ou un débutant curieux, venez tester votre équilibre et votre rapidité lors d’une course contre la montre inédite.
C’est l’occasion idéale de profiter du cadre exceptionnel du Plan d’Eau du Canada en famille ou entre amis.
Le principe est simple un parcours, un paddle, et le chrono qui défile ! C’est un défi convivial où le plaisir de la glisse prime sur la compétition acharnée. .
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
On Tuesday, July 14, 2026, the Plan d?Eau du Canada leisure park will be transformed into a nautical arena for the Ça Glisse! event. Whether you’re a Stand Up Paddle enthusiast or a curious beginner, come and test your balance and speed in an unprecedented race against the clock.
It’s the perfect opportunity to enjoy the exceptional setting of the Plan d’Eau du Canada with family and friends.
The principle is simple: a course, a paddle, and the clock ticking! It’s a friendly challenge where the pleasure of gliding takes precedence over fierce competition.
L’événement Course de paddles Beauvais a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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