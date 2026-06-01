Montataire

Inauguration de la Fête du livre de Montataire

92 Avenue Anatole France Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Journée d’inauguration de la Fête du livre de Montataire à la biblitohèque Elsa Triolet avec des lectures et ateliers pour tous les âges suivi d’un spectacle de rue à la bibliothèque P.Eluard à 18h. Gratuit, ouvert à tous

La Fête du livre s’écrit du mercredi 10 au samedi 13 juin 2026 pour célébrer la lecture sous toutes des formes !

Au programme de la journée d’inauguration le mercredi 10 juin:

Bibliothèque Elsa Triolet

10h BB-thèque dédiée aux auteurs jeunesse présents à la Fête du livre le samedi 13 juin au château (0-5 ans)

14h à 17h (Tous publics) Atelier Reliure Pop avec l’artiste Marine Laroche sur la base des techniques d’Artisanat d’art de l’intervenante, les participants pourront repartir avec un objet livre créé durant l’atelier + Atelier Créatif et Atelier d’écriture portés par l’équipe du service lecture publique et archives

16h30 Goûter offert

Rdv à 18h à la bibliothèque Paul Eluard (rue des déportés) pour un spectacle L’histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux et en une demi-heure par la Compagnie Au fond à gauche

Gratuit_ouvert à tous

Rdv à la Bibliothèque Elsa Triolet 92, Avenue Anatole France 60160 Montataire

Allez-y en bus avec lez réseau AXO ligne A arrêt A.France .

92 Avenue Anatole France Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 39 70 bibliotheques@mairie-montataire.fr

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English :

Opening day of the Fête du livre de Montataire at the Elsa Triolet library with readings and workshops for all ages, followed by a street show at the P.Eluard library at 6pm. Free, open to all

L’événement Inauguration de la Fête du livre de Montataire Montataire a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Creil Sud Oise