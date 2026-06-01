Inauguration de la Fête du livre de Montataire Montataire
Inauguration de la Fête du livre de Montataire Montataire mercredi 10 juin 2026.
Montataire
Inauguration de la Fête du livre de Montataire
92 Avenue Anatole France Montataire Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 19:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Journée d’inauguration de la Fête du livre de Montataire à la biblitohèque Elsa Triolet avec des lectures et ateliers pour tous les âges suivi d’un spectacle de rue à la bibliothèque P.Eluard à 18h. Gratuit, ouvert à tous
La Fête du livre s’écrit du mercredi 10 au samedi 13 juin 2026 pour célébrer la lecture sous toutes des formes !
Au programme de la journée d’inauguration le mercredi 10 juin:
Bibliothèque Elsa Triolet
10h BB-thèque dédiée aux auteurs jeunesse présents à la Fête du livre le samedi 13 juin au château (0-5 ans)
14h à 17h (Tous publics) Atelier Reliure Pop avec l’artiste Marine Laroche sur la base des techniques d’Artisanat d’art de l’intervenante, les participants pourront repartir avec un objet livre créé durant l’atelier + Atelier Créatif et Atelier d’écriture portés par l’équipe du service lecture publique et archives
16h30 Goûter offert
Rdv à 18h à la bibliothèque Paul Eluard (rue des déportés) pour un spectacle L’histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux et en une demi-heure par la Compagnie Au fond à gauche
Gratuit_ouvert à tous
Rdv à la Bibliothèque Elsa Triolet 92, Avenue Anatole France 60160 Montataire
Allez-y en bus avec lez réseau AXO ligne A arrêt A.France .
92 Avenue Anatole France Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 39 70 bibliotheques@mairie-montataire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening day of the Fête du livre de Montataire at the Elsa Triolet library with readings and workshops for all ages, followed by a street show at the P.Eluard library at 6pm. Free, open to all
L’événement Inauguration de la Fête du livre de Montataire Montataire a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Creil Sud Oise