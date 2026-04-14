Les Relais de l’ACSO, Espace de Rencontres – Montataire, Montataire

Les Relais de l’ACSO Dimanche 7 juin, 08h00 Espace de Rencontres – Montataire Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

UN DIMANCHE POUR DÉCOUVRIR LES COMMUNES ET LES PAYSAGES DE L’AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE

Les Relais de l’ACSO reviennent pour une 2ème édition le dimanche 8 juin. De moins de 5 km à 60 km au choix, à parcourir en courant, en marchant ou à vélo, seul, en famille, entre amis ou collègues, en solo ou en équipe : les Relais de l’ACSO c’est de la convivialité et une liberté totale pour découvrir les richesses rurales et/ou urbaines du territoire selon le ou les tronçons parcourus dans une boucle reliant les 11 communes.

Le départ est libre à partir de 8h. Des animations et des ravitaillements à base de produits locaux sont prévus sur les parcours ainsi que des navettes pour ramener les participants piétons à leur point de départ. De quoi passer un dimanche dynamique et divertissant !

DU SPORT, DE LA CONVIVIALITÉ ET DES ANIMATIONS

Quelle meilleure façon de profiter de la douceur du printemps, de s’aérer et de bouger, que de faire une marche, du vélo ou de courir à côté de chez soi ! Ouverts à toutes et tous, petits et grands, les Relais de l’ACSO sont une fantastique occasion pour les familles et les amis de passer du temps ensemble ou de se lancer des défis.

Les entreprises également peuvent profiter de cet événement sportif pour créer une ou plusieurs équipes en relais et vivre un moment convivial de consolidation d’esprit d’entreprise.

Différentes animations sont prévues selon les communes pour agrémenter la journée : visite du musée Gallé-Juillet, massage assis, atelier de réparation vélo, barbecue, expositions, marquage Bicycode, visite de la Maison de la Pierre… Selon les lieux, des activités gratuites aussi variées que les paysages offerts à la vue sur le parcours !

11 TRONÇONS À TRAVERS TOUT LE TERRITOIRE

L’offre de parcours proposée est variée, tant sur le plan de la distance, que de la difficulté ou des paysages à découvrir.

Les participants peuvent ainsi choisir des tronçons, non chronométrés, allant de 3,1 km à 7,5 km, pour un total d’environ 60 km, et partir à n’importe quel moment à partir de 8h.

Les parcours resteront accessibles jusqu’à 16h pour permettre aux participants de profiter pleinement de cette expérience.

Pour toute question, écrivez nous à relaisdelacso@creilsudoise.fr

Espace de Rencontres – Montataire Rue Emile Zola, 60160 Montataire Montataire 60160 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.creilsudoise.fr/les-relais-de-lacso/ »}] [{« link »: « mailto:relaisdelacso@creilsudoise.fr »}]

Evénement gratuit et ouvert à tous, permettant d’explorer nos 11 communes à travers des parcours urbains et ruraux captivants.