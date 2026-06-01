Montataire

Fête du livre | Lecture musicale

92 Avenue Anatole France Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre de la Fête du livre de Montataire, venez assister à une lecture musicale de La femme brouillon , d’Amanda Thée, écrivaine, et de Timothée Couteau, violoncelliste. Le 12 juin à 20h30 à la bibliothèque Elsa Triolet. Gratuit, dès 12 ans.

Dans le cadre de la Fête du livre de Montataire du 10 au 13 juin, venez assister à une lecture musicale de La femme brouillon , d’Amanda Thée, écrivaine, et de Timothée Couteau, violoncelliste.

Écrivaine et féministe, Amandine Dhée nous livre un éclairage politique sur une expérience intime, sa maternité. Elle évoque cette identité nouvelle avec laquelle elle doit composer sans véritable modèle familial. Dans La femme brouillon , Amandine Dhée revendique une forme de liberté, celle de ne pas être une mère parfaite La mère parfaite fait partie des Grands Projets Inutiles à dénoncer absolument.

Complices, Amandine et Timothée se donnent des rendez-vous et s’autorisent à improviser. Ils invitent les spectateurs à créer leurs propres images, et à traverser le texte à leurs côtés.

Gratuit à partir de 12 ans.

Vendredi 12 juin à 20h30.

Rdv à la Bibliothèque Elsa Triolet 92, Avenue Anatole France 60160 Montataire

Tél: 03 44 27 39 70

Allez-y en bus avec lez réseau AXO ligne A arrêt A.France .

92 Avenue Anatole France Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 39 70 bibliotheques@mairie-montataire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Fête du livre de Montataire, come and enjoy a musical reading of La femme brouillon , by writer Amanda Thée and cellist Timothée Couteau. June 12 at 8:30pm at the Elsa Triolet library. Free, ages 12 and up.

L’événement Fête du livre | Lecture musicale Montataire a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Creil Sud Oise