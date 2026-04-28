Festival des Clochers 2026 | Concert à Montataire Montataire

Montataire

Festival des Clochers 2026 | Concert à Montataire

Rue de l’Église Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

La 20ème édition du festival des clochers se déroule du 25 avril au 28 juin. Ce festival propose des concerts gratuits de styles variés dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et dans les villages alentours. Rdv le 28 juin à 17h à l’église Notre-Dame du Mont de Montataire pour la clôture.

L’AMEM (Association Municipale d’Enseignement et d’Education Musicale) de Montataire organise du 25 avril au 28 juin la 20ème édition du Festival des Clochers.

Ce festival propose des concerts gratuits dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et dans les villages alentours.

Rdv dimanche 28 juin à 17h à l’église Notre-Dame du Mont de Montataire pour le concert de clôture du festival avec l’Orchestre Sud Oise accompagné des orchestres à corde minimes et de violoncelles de l’AMEM.

Le programme détaillé avec les dates, horaires et groupes de musique est disponible sur le site internet de l’AMEM: www.a-m-e-m.fr rubrique EVENEMENTS.

Accès libre, gratuit et sans réservation pour tous les concerts.

Attention, certaines églises ont une petit capacité d’accueil, l’accès est dans la limite des places disponibles, il est donc conseillé de se présenter à l’avance le soir des concerts. Renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail amem.montat@gmail.com .

Rue de l’Église Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 05 05 amem.montat@gmail.com

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English :

The 20th Festival des Clochers runs from April 25 to June 28. The festival features free concerts in a variety of styles in the churches of the Creil Sud Oise conurbation and surrounding villages. The closing concert takes place on June 28 at 5pm at the Notre-Dame du Mont church in Montataire.

L’événement Festival des Clochers 2026 | Concert à Montataire Montataire a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Creil Sud Oise