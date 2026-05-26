Spectacles de la Petite Vadrouille à la salle Fernand Halphen de la Chapelle-en-Serval La Chapelle-en-Serval

La Chapelle-en-Serval

Spectacles de la Petite Vadrouille à la salle Fernand Halphen de la Chapelle-en-Serval

Rue Madame Fernand Halphen La Chapelle-en-Serval Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:45:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-11 2026-06-12

Des spectacles amateurs proposés par La Petite Vadrouille, mêlant humour, créativité et énergie collective. Entre comédies et univers décalés, une série de représentations conviviales qui mettent à l’honneur le plaisir du théâtre et le jeu d’acteur.

La troupe La Petite Vadrouille présente une série de spectacles amateurs mêlant créativité, humour et énergie collective. Portées par des groupes de différents âges, ces représentations mettent en scène des univers variés, allant du théâtre décalé à la comédie pleine de rebondissements.

Entre situations absurdes, personnages hauts en couleur et regards amusés sur la société, chaque spectacle offre une immersion dans un monde singulier et vivant. Du tumulte d’un restaurant en folie aux coulisses mouvementées de l’école, jusqu’à une histoire improbable au cœur d’un couvent, les comédiens font la part belle au rire, à l’imagination et au plaisir de jouer ensemble.

Écrits et mis en scène avec sensibilité, ces spectacles invitent le public à partager un moment convivial et accessible, où la passion du théâtre se vit pleinement sur scène.

Mardi 9 juin à 20h30 UN MONDE FOU (groupe Lycéen): Une comédie rythmée et déjantée dans un restaurant où tout peut arriver !

Jeudi 11 juin à 20h45 PRIMAIRE (groupe Adulte 1): Une immersion hilarante dans le quotidien d’une école primaire pas comme les autres…

Vendredi 12 juin à 20h45 Les Nonnes Vigneronnes (groupe Adulte 2): Un vaudeville savoureux et complètement décalé au cœur d’un couvent plein de surprises

Sans réservation billetterie sur place 30 min avant chaque spectacle .

Rue Madame Fernand Halphen La Chapelle-en-Serval 60520 Oise Hauts-de-France lapetitevadrouille@wanadoo.fr

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English :

Amateur shows put on by La Petite Vadrouille, combining humor, creativity and collective energy. From comedies to offbeat universes, a series of friendly performances that celebrate the pleasure of theater and acting.

L’événement Spectacles de la Petite Vadrouille à la salle Fernand Halphen de la Chapelle-en-Serval La Chapelle-en-Serval a été mis à jour le 2026-05-26 par Chantilly-Senlis Tourisme