4 Festival des Petites Bouilles à Trosly-Breuil Trosly-Breuil

Trosly-Breuil

#4 Festival des Petites Bouilles à Trosly-Breuil

Rue Nigasse Trosly-Breuil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 12:30:00

fin : 2026-06-10 18:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

À Saint-Crépin-aux-Bois

– 10h30 Départ de la marche, rendez-vous à la mairie, direction Trosly-Breuil !

Au programme

– 12h30 Pique-nique après le pont de Rethondes, au bord de l’Aisne

– 14h00 à 18h15 Village d’animations avec La Pièce en Plus, Arts en folie, les Pompiers et la bibliothèque.

– 15h30 Rap conte ta mère de Yapluk’a

– 18h30 Ainsi va la joie’ de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

Goûter offert, avec buvette et restauration sur place.

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

À Saint-Crépin-aux-Bois

– 10h30 Départ de la marche, rendez-vous à la mairie, direction Trosly-Breuil !

Au programme

– 12h30 Pique-nique après le pont de Rethondes, au bord de l’Aisne

– 14h00 à 18h15 Village d’animations avec La Pièce en Plus, Arts en folie, les Pompiers et la bibliothèque.

– 15h30 Rap conte ta mère de Yapluk’a

– 18h30 Ainsi va la joie’ de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

Goûter offert, avec buvette et restauration sur place. .

Rue Nigasse Trosly-Breuil 60350 Oise Hauts-de-France lespetitesbouillespierrefonds@gmail.com

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English :

As part of the 9? edition of the Festival des Petites Bouilles, Compagnie Tandem à Plumes invites you on a poetic itinerant adventure through the villages of the Lisières de l’Oise.

Aboard their donkey-drawn caravan, the artists set up their mobile theater each day to perform Ainsi va la joie, accompanied by festive shows and entertainment. A moment of sharing and conviviality in the heart of our region!

In Saint-Crépin-aux-Bois

– 10:30 am: Start of the walk, meeting at the town hall, heading for Trosly-Breuil!

Program:

– 12:30 pm: Picnic after the Rethondes bridge, on the banks of the Aisne river

– 2:00 pm to 6:15 pm: Entertainment village with La Pièce en Plus, Arts en folie, the fire department and the library.

– 3:30pm: Rap conte ta mère by Yapluk’a

– 6:30pm: Ainsi va la joie by Cie Tandem à Plumes

Make way for good humor with Ainsi va la joie, a colorful cabaret show that revives the spirit of fairground theater! Two merry troubadours embark the audience on their whimsical mission: to bring forth, cultivate? and sometimes even save the treasure that is joy. A generous, funny and touching moment that brings all generations together around the essential.

Complimentary snack, with refreshments and snacks on site.

L’événement #4 Festival des Petites Bouilles à Trosly-Breuil Trosly-Breuil a été mis à jour le 2026-05-12 par Compiègne Pierrefonds Tourisme