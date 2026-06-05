L’Oise, Terre de sports nature | Aviron et randonnée Creil

Creil

L’Oise, Terre de sports nature | Aviron et randonnée

Rue de l’Île Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 10:00:00

fin : 2026-06-09 16:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire.

Le club d’aviron Etoile Nautique de l’Oise et le Comité de sport adapté vous proposent mardi 9 juin de 10h à 16h une journée combinant randonnée et aviron.

Les activités sont accessibles aux personnes en situation de handicap grâce à du matériel adapté, pour permettre à chacun de participer.

Tout Public

Gratuit, inscription obligatoire (places limitées à 10 personnes):

Inscription au 06 08 97 96 74 ou creil.handisport@gmail.com

Rendez-vous au Club d’Aviron ENO 7 rue de l’Île 60100 Creil

Venir en transports en commun

En bus Lignes A, B, D et Express Alata arrêt 8 mai ou Michelet

Gare routière et gare SNCF à 10 min à pieds

Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire.

Le club d’aviron Etoile Nautique de l’Oise et le Comité de sport adapté vous proposent mardi 9 juin de 10h à 16h une journée combinant randonnée et aviron.

Les activités sont accessibles aux personnes en situation de handicap grâce à du matériel adapté, pour permettre à chacun de participer.

Tout Public

Gratuit, inscription obligatoire (places limitées à 10 personnes):

Inscription au 06 08 97 96 74 ou creil.handisport@gmail.com

Rendez-vous au Club d’Aviron ENO 7 rue de l’Île 60100 Creil

Venir en transports en commun

En bus Lignes A, B, D et Express Alata arrêt 8 mai ou Michelet

Gare routière et gare SNCF à 10 min à pieds .

Rue de l’Île Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 6 08 97 96 74 creil.handisport@gmail.com

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English :

From June 6 to July 5, 2026, the Département de l’Oise is organizing L’Oise, Terre de sports nature , a nationwide event dedicated to outdoor activities.

The Etoile Nautique de l’Oise rowing club and the Comité de sport adapté are offering a day combining hiking and rowing on Tuesday June 9 from 10am to 4pm.

The activities are accessible to people with disabilities thanks to adapted equipment, so that everyone can take part.

Open to all

Free, registration required (places limited to 10 people):

Registration on 06 08 97 96 74 or creil.handisport@gmail.com

Meet at Club d?Aviron ENO 7 rue de l?Île 60100 Creil

By public transport

By bus: Lines A, B, D and Express Alata stop 8 mai or Michelet

Bus station and SNCF train station 10 min walk away

L’événement L’Oise, Terre de sports nature | Aviron et randonnée Creil a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Creil Sud Oise