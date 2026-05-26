Journées Européennes de l’Archéologie au musée Gallé-Juillet Creil

Creil

Journées Européennes de l’Archéologie au musée Gallé-Juillet

Place François Mitterrand Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite des abords du château de Creil

Venez découvrir le château de Creil au travers de visites guidées menées par l’équipe du musée. Vous connaîtrez tout de son histoire, de son architecture et des projets de restauration qui sont en cours.

Départ toutes les heures | 45 minutes

Stand Comment on fouille ? et Château

Venez sur nos stands pour en savoir plus sur la fouille archéologique et le projet de restauration du château de Creil, au travers d’animations et d’activités.

Les 13 et 14 juin 2026 de 14h à 18h au musée Gallé-Juillet, place François Mitterrand à Creil

Tout public gratuit réservation conseillée pour les visites

03 44 29 50 51

musee@mairie-creil.fr

Visite des abords du château de Creil

Venez découvrir le château de Creil au travers de visites guidées menées par l’équipe du musée. Vous connaîtrez tout de son histoire, de son architecture et des projets de restauration qui sont en cours.

Départ toutes les heures | 45 minutes

Stand Comment on fouille ? et Château

Venez sur nos stands pour en savoir plus sur la fouille archéologique et le projet de restauration du château de Creil, au travers d’animations et d’activités.

Les 13 et 14 juin 2026 de 14h à 18h au musée Gallé-Juillet, place François Mitterrand à Creil

Tout public gratuit réservation conseillée pour les visites

03 44 29 50 51

musee@mairie-creil.fr .

Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

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English :

Visit the surroundings of Creil Castle

Come and discover the Château de Creil through guided tours led by the museum team. Learn all about its history, architecture and current restoration projects.

Departure every hour | 45 minutes

How to dig and Castle booths

Come and visit our stands to find out more about the archaeological dig and restoration project at Creil Castle, through activities and entertainment.

June 13 and 14, 2026 from 2pm to 6pm at Musée Gallé-Juillet, place François Mitterrand, Creil

Open to all ? free of charge booking recommended for tours

03 44 29 50 51

musee@mairie-creil.fr

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie au musée Gallé-Juillet Creil a été mis à jour le 2026-05-26 par Oise Tourisme