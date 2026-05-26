Journées Européennes de l’Archéologie au musée Gallé-Juillet Creil
Journées Européennes de l’Archéologie au musée Gallé-Juillet Creil samedi 13 juin 2026.
Creil
Journées Européennes de l’Archéologie au musée Gallé-Juillet
Place François Mitterrand Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Visite des abords du château de Creil
Venez découvrir le château de Creil au travers de visites guidées menées par l’équipe du musée. Vous connaîtrez tout de son histoire, de son architecture et des projets de restauration qui sont en cours.
Départ toutes les heures | 45 minutes
Stand Comment on fouille ? et Château
Venez sur nos stands pour en savoir plus sur la fouille archéologique et le projet de restauration du château de Creil, au travers d’animations et d’activités.
Les 13 et 14 juin 2026 de 14h à 18h au musée Gallé-Juillet, place François Mitterrand à Creil
Tout public gratuit réservation conseillée pour les visites
03 44 29 50 51
musee@mairie-creil.fr
Visite des abords du château de Creil
Venez découvrir le château de Creil au travers de visites guidées menées par l’équipe du musée. Vous connaîtrez tout de son histoire, de son architecture et des projets de restauration qui sont en cours.
Départ toutes les heures | 45 minutes
Stand Comment on fouille ? et Château
Venez sur nos stands pour en savoir plus sur la fouille archéologique et le projet de restauration du château de Creil, au travers d’animations et d’activités.
Les 13 et 14 juin 2026 de 14h à 18h au musée Gallé-Juillet, place François Mitterrand à Creil
Tout public gratuit réservation conseillée pour les visites
03 44 29 50 51
musee@mairie-creil.fr .
Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr
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English :
Visit the surroundings of Creil Castle
Come and discover the Château de Creil through guided tours led by the museum team. Learn all about its history, architecture and current restoration projects.
Departure every hour | 45 minutes
How to dig and Castle booths
Come and visit our stands to find out more about the archaeological dig and restoration project at Creil Castle, through activities and entertainment.
June 13 and 14, 2026 from 2pm to 6pm at Musée Gallé-Juillet, place François Mitterrand, Creil
Open to all ? free of charge booking recommended for tours
03 44 29 50 51
musee@mairie-creil.fr
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie au musée Gallé-Juillet Creil a été mis à jour le 2026-05-26 par Oise Tourisme
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