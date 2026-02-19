Concert Pop | Forever Pavot + Angle Mou Creil

Concert Pop | Forever Pavot + Angle Mou

2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

2026-05-29

Rdv Vendredi 29 mai à 20h à la Grange à Musique pour un concert Pop décalé avec Forever Pavot et son automate Melchior et le duo Angle Mou .

Emile Sornin a un robot dans sa vie. C’est pas de l’amour, c’est pas de l’amitié non plus, et c’est chez Born Bad que Forever Pavot sort un album pour en parler. Après quelques albums de studio bravement pop, ainsi qu’une petite collection de BO, Emile a eu besoin d’un break. Pour y mettre fin, en bon flemmard hyperactif, avec Jonas Euvremer, il s’est lancé dans la fabrication d’un automate dont la fonction était de lui simplifier la vie.

L’univers d’Angle Mou est pittoresque. Tantôt tendres et tempérés quand les mélodies effleurent les mots, tantôt marteaux et absurdes, Sylvain ‘kenny’ Ruby et Richard Allen dissipent les frontières entre les genres. Ils nous invitent à partager une atmosphère étrange et vaporeuse où se côtoient chansons et expérimentations sonores.

Tarif plein: 10€ Tarifs réduit de 8€ Gratuit pour les abonnés

La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil. +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

Join us on Friday May 29 at 8pm at the Grange à Musique for a quirky pop concert featuring Forever Pavot and his automaton Melchior, and the duo Angle Mou .

