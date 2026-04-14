Vies et destins du Musée Gallé-juillet, Musée Gallé-Juillet, Creil

Vies et destins du Musée Gallé-juillet Samedi 23 mai, 17h00 Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées 2026, le musée Maison Gallé-Juillet met en place un projet participatif en partenariat avec une classe de CM1/CM2, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! ».

Les élèves sont invités à découvrir l’histoire de la maison et les figures qui l’ont habitée à travers une visite au musée, avant de mener un travail de création en classe. Inspirés par des œuvres et des personnages historiques, ils réalisent des productions artistiques, des textes et des installations.

L’ensemble des réalisations est présenté au public lors de la Nuit des musées, sous la forme d’une exposition

Musée Gallé-Juillet Place François Mitterrand, 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295150 https://museegalletjuillet.fr https://www.facebook.com/museegallejuillet/;https://www.facebook.com/museegallejuillet/

La classe, l’œuvre !

© Musée Gallé-Juillet