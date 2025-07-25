Juste la fin du monde Creil

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

2026-05-07

Garderie 2€

Louis, 34 ans, revient un dimanche dans la maison fami­liale après des années d’ab­sence. Il pense venir pour dire quelque chose d’es­sen­tiel, mais ce sont les autres qui s’em­parent du silence. Les retrou­vailles tournent à la caco­pho­nie, les mots s’en­tre­choquent, l’écoute s’ef­frite.

Guillaume Barbot signe une mise en scène viscé­rale, senso­rielle, traver­sée de rythmes et d’images. Une famille en déséqui­libre, du temps qui glisse, de l’amour qui déborde.

Juste la fin du monde ne parle que d’amour, d’amour qui se dit mal, d’amour en trop plein, d’amour qui blesse. Et de temps, du temps qui passe, du temps qui laisse des empreintes, du temps qui nous englue.

Ce sera le temps de l’amour.

Ce sera juste la fin du monde.

Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com 21 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Spectacle Creation | Théâtre | 14 ans et +

By Jean-Luc Lagarce ? Coup de Poker ? Guillaume Barbot

Louis, 34, returns to the family home one Sunday after years of absence. The reunion turns into a cacophony, words collide and listening skills crumble.

Garderie 2?

German :

Show Kreation | Theater | 14 Jahre und älter

Von Jean-Luc Lagarce ? Coup de Poker ? Guillaume Barbot

Der 34-jährige Louis kehrt eines Sonntags nach Jahren der Abwesenheit in das Haus seiner Familie zurück. Das Wiedersehen wird zu einer Kakophonie, die Worte kollidieren, das Zuhören zerbröckelt.

Kindertagesstätte 2?

Italiano :

Spettacolo Creazione | Teatro | A partire da 14 anni

Di Jean-Luc Lagarce ? Gioco del poker ? Guillaume Barbot

Louis, 34 anni, torna una domenica nella casa di famiglia dopo anni di assenza. La riunione si trasforma in una cacofonia, le parole si scontrano e la capacità di ascolto si sgretola.

Garderie 2?

Espanol :

Espectáculo Creación | Théâtre | 14 ans et +

Por Jean-Luc Lagarce ? Juego de póquer ? Guillaume Barbot

Louis, de 34 años, regresa un domingo a la casa familiar tras años de ausencia. El reencuentro se convierte en una cacofonía, las palabras chocan y la capacidad de escucha se desmorona.

¿Garderie 2?

