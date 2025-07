La France, Empire Un secret de famille natio­nal Creil

Un pas de côté Nico­las Lambert

Bien loin des codes du discours poli­tique, La France, Empire est un récit person­nel, nourri d’hu­mour et d’émo­tion. Le comé­dien-conteur fait de son enfance picarde le fil rouge de ce spec­tacle.

Après le succès de l’A-démo­cra­tie et Elff pompe Afrique, Nico­las Lambert revient avec une nouvelle créa­tion percu­tante?! Tout commence avec le sujet de brevet que sa fille collé­gienne ramène un soir à la maison, sur les valeurs de la Répu­blique. À partir de ces quelques mots, Nico­las Lambert retrace avec ironie un siècle d’his­toire de France, où colo­ni­sa­tion, déco­lo­ni­sa­tion et néo-colo­nia­lisme se mêlent.

Bien loin des codes du discours poli­tique, La France, Empire est un récit person­nel, nourri d’hu­mour et d’émo­tion. Le comé­dien-conteur fait de son enfance picarde le fil rouge de ce spec­tacle et nous fait remon­ter le temps, à l’aide d’an­ciens manuels scolaires et d’ar­chives d’émis­sion de radio, pour retrou­ver dans notre incons­cient collec­tif les traces des guerres du passé. La France, Empire est de ces spec­tacles dont les mots résonnent long­temps après. 9 .

English :

Show | Theater and storytelling | 16 ans et +

Un pas de côté ? Nicolas Lambert

Far from the codes of political discourse, La France, Empire is a personal story, full of humor and emotion. The comedian-storyteller uses his childhood in Picardy as the common thread running through the show.

German :

Aufführung | Theater und Erzählung | 16 Jahre und älter

Ein Schritt zur Seite? Nicolas Lambert

Weit entfernt von den Codes des politischen Diskurses ist La France, Empire eine persönliche Erzählung, die von Humor und Emotionen genährt wird. Der Schauspieler und Erzähler macht seine Kindheit in der Picardie zum roten Faden dieser Aufführung.

Italiano :

Spettacolo | Teatro e narrazione | Dai 16 anni in su

Un pas de côté? Nicolas Lambert

Lontano dai codici del discorso politico, La France, Empire è una storia personale, piena di umorismo e di emozioni. L’attore-narratore utilizza la sua infanzia in Piccardia come filo conduttore dello spettacolo.

Espanol :

Espectáculo | Teatro y cuentacuentos | A partir de 16 años

Un pas de côté ? Nicolas Lambert

Lejos de los códigos del discurso político, La France, Empire es una historia personal, llena de humor y emoción. El actor y narrador utiliza su infancia en Picardía como hilo conductor del espectáculo.

