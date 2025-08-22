Le massif des trois forêts Creil Oise

Le massif des trois forêts En VTC

Le massif des trois forêts
60100 Creil Oise Hauts-de-France

Distance : 81000.0

Au sein du Parc Naturel Oise Pays de France, partez à la découverte de trois des plus belles forêts de l’Oise, écrins d’un prestigieux patrimoine Chantilly, Ermenonville et Halatte jalonnent ce circuit qui démarre à Saint-Maximin (célèbres carrières de pierre). Vous rencontrez aussi en chemin Senlis et ses petites rues pavées, Chaalis et son musée Jacquemart-André…

English : Le massif des trois forêts

In the heart of the Oise Pays de France Natural Park, discover three of the most beautiful forests of the Oise region, the setting for a prestigious heritage: Chantilly, Ermenonville and Halatte mark out this circuit which starts in Saint-Maximin (famous stone quarries). You will also meet on the way Senlis and its small cobbled streets, Chaalis and its Jacquemart-André museum..

Deutsch : Le massif des trois forêts

Entdecken Sie im Naturpark Oise Pays de France drei der schönsten Wälder des Departements Oise, die ein wertvolles Kulturerbe beherbergen: Chantilly, Ermenonville und Halatte säumen diese Strecke, die in Saint-Maximin (berühmte Steinbrüche) beginnt. Unterwegs treffen Sie auch auf Senlis mit seinen kleinen gepflasterten Straßen, Chaalis und sein Jacquemart-André-Museum..

Italiano :

Nel cuore del Parco Naturale dell’Oise Pays de France, scoprite tre delle più belle foreste della regione dell’Oise, tutte dotate di un patrimonio prestigioso: Chantilly, Ermenonville e Halatte caratterizzano questo tour, che inizia a Saint-Maximin (famose cave di pietra). Lungo il percorso, incontrerete anche Senlis e le sue strette strade acciottolate, Chaalis e il suo museo Jacquemart-André?

Español : Le massif des trois forêts

En el corazón del Parque Natural de Oise Pays de France, descubra tres de los más bellos bosques de la región de Oise, todos ellos con un prestigioso patrimonio: Chantilly, Ermenonville y Halatte jalonan este recorrido, que comienza en Saint-Maximin (famosas canteras de piedra). En el camino, también se encontrará con Senlis y sus callecitas empedradas, Chaalis y su museo Jacquemart-André?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France