De pierre et d’eau Creil Oise

À Creil, la douceur des berges de l’Oise accueille le départ de ce circuit bucolique. Visitez la maison Gallé-Juillet, un joli musée. Ensuite, la vallée du Thérain guide vos tours de roues chapelets d’étangs, carrières, élégantes églises… À voir aussi les vestiges d’une commanderie templière (Neuilly-sous-Clermont) et le musée du Cheval de trait (Sacy-le-Grand).

English : De pierre et d’eau

In Creil, the gentle banks of the Oise welcome the start of this bucolic circuit. Visit the Gallé-Juillet house, a nice museum. Then, the Thérain valley will guide you on a tour of the ponds, quarries, elegant churches… Also worth seeing: the remains of a Templar commandery (Neuilly-sous-Clermont) and the draught horse museum (Sacy-le-Grand).

Deutsch : De pierre et d’eau

In Creil empfängt das sanfte Ufer der Oise den Start dieser bukolischen Rundreise. Besuchen Sie das Maison Gallé-Juillet, ein hübsches Museum. Anschließend führt Sie das Tal des Thérain durch eine Kette von Teichen, Steinbrüchen, eleganten Kirchen usw. Sehenswert sind auch die Überreste einer Templer-Komturei (Neuilly-sous-Clermont) und das Zugpferdemuseum (Sacy-le-Grand).

Italiano :

A Creil, le dolci rive del fiume Oise sono il punto di partenza di questo tour bucolico. Visitate la casa Gallé-Juillet, un bellissimo museo. Poi, la valle del Thérain guiderà le vostre ruote: fili di stagni, cave, chiese eleganti? Da vedere anche i resti di una commenda templare (Neuilly-sous-Clermont) e il Museo del cavallo da tiro (Sacy-le-Grand).

Español : De pierre et d’eau

En Creil, las suaves orillas del río Oise son el punto de partida de este bucólico recorrido. Visite la casa Gallé-Juillet, un hermoso museo. A continuación, el valle de Thérain guiará sus ruedas: hileras de estanques, canteras, elegantes iglesias.. También merece la pena ver los restos de una comandancia templaria (Neuilly-sous-Clermont) y el Museo del Caballo de Arrastre (Sacy-le-Grand).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France