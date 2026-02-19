Concert | Benin International Musical (BIM)

Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Rdv Jeudi 7 mai à 20h à la Grange à Musique pour danser avec le Bénin International Musical (BIM). Un groupe unique qui réinscrit le rock et le rap dans leurs racines vodoun, offrant à chaque performance une véritable cérémonie contemporaine. Une expérience rare, immersive et inoubliable.

BIM est un collectif de cinq musicien·nes et vocalistes qui portent la voix du continent Africain à travers un répertoire puissant et inspiré. Entre tradition et modernité, ils mettent en lumière la culture et le culte vodoun, bien au-delà des idées reçues. Le vodoun, loin des clichés, véhicule une philosophie tournée vers l’humain et la terre, prônant une énergie positive et fédératrice.

Un groupe unique qui réinscrit le rock et le rap dans leurs racines vodoun, offrant à chaque performance une véritable cérémonie contemporaine. Une expérience rare, immersive et inoubliable.

Rendez-vous Jeudi 7 mai à 20h

Tarif plein: 10€ Tarifs réduit 8€ Gratuit abonnés

La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil .

Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us Thursday May 7 at 8pm at the Grange à Musique to dance with Bénin International Musical (BIM). A unique group that reintegrates rock and rap with their Vodoun roots, each performance a true contemporary ceremony. A rare, immersive and unforgettable experience.

L’événement Concert | Benin International Musical (BIM) Creil a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Creil Sud Oise