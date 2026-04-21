Creil

Printemps des cimetières | Visites à Creil

Place François Mitterrand Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

À l’occasion des 10 ans du Printemps des cimetières, les archives municipales de Creil vous propose deux visites guidées, le 9 mai à 15h rdv au cimetière du Plessis-Pommeraye et le 10 mai à 15h rdv au cimetière de Verdun pour une visite sur le thème Mémoire de guerre . Gratuit sur réservation

À l’occasion des 10 ans du Printemps des cimetières, les archives municipales de Creil vous propose deux visites guidées:

Samedi 9 mai à 15h, laissez-vous guider à travers le lieu atypique qu’est le cimetière du Plessis-Pommeraye.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière 4, Allée du Souvenir 60100 Creil

Dimanche 10 mai à 15h laissez-vous porter par la visite guidée Mémoire de guerre au cimetière au cimetière de Verdun. Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue Léon Blum 60100 Creil

Entrée gratuite | sur réservation à archives@mairie-creil.fr ou au 03 44 29 50 65

Allez-y en bus avec le réseau AXO: cimetière Verdun accessible via les lignes A et D arrêt Léon Blum (cimetière du Plessis-Pommeraye non desservi) .

Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 50 65 archives@mairie-creil.fr

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English :

To mark the 10th anniversary of Printemps des cimetières, Creil’s municipal archives are offering two guided tours, on May 9 at 3pm at the Plessis-Pommeraye cemetery and on May 10 at 3pm at the Verdun cemetery for a visit on the theme of Memory of war . Free on reservation

L’événement Printemps des cimetières | Visites à Creil Creil a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Creil Sud Oise