Atelier Créatif : viens créer ton bracelet avec des pièces de vélo, Relais Vélo, Creil

Atelier Créatif : viens créer ton bracelet avec des pièces de vélo Mercredi 20 mai, 14h00 Relais Vélo Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Participez à un atelier créatif, ou vous pourrez vous amuser à confectionner votre propre bracelet fait à partir d’objet provenant d’anciennes pièces de vélos, telles que des chambres à air ou bien des chaînes de vélos .

À partir de 6 ans, pour les enfants et les adultes, avec inscription sur place au Relais Vélo au 41 Place du général de Gaulle, 60100 Creil.

Tarif : 5€

Relais Vélo 41 Place du Général de Gaulle, 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.velooise.fr »}, {« type »: « email », « value »: « recyclatelier75@gmail.com »}]

Un atelier créatif, ou vous pourrez vous amuser à confectionner votre propre bracelet fait à partir d’objet provenant d’anciennes pièces de vélos