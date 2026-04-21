Creil

Nuit des musées | Bienvenue chez les Gallé

Place François Mitterrand Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

La ville de Creil participe à la 22è édition de la Nuit Européenne des Musées le samedi 23 mai 2026. À cette occasion, nous vous souhaitons la bienvenue chez les Gallé ! Des animations, du théâtre, des concerts et des ateliers seront au rendez-vous de 20h30 à 22h30. Gratuit, entrée libre

La ville de Creil participe à la 22è édition de la Nuit Européenne des Musées qui aura lieu le samedi 23 mai 2026. À cette occasion, nous vous souhaitons la bienvenue chez les Gallé ! Des animations, du théâtre, des concerts et des ateliers seront au rendez-vous ! De 20h30 à 22h30, visites libres du musée Gallé-Juillet et de la maison de la faïence; enquête mystère avec les acteurs du collectif La Cahute , expositions, stand photo, micro-folies … Découvrez le programme détaillé sur le site www.creil.fr/agenda/nuit-des-musees-2026

Gratuit, entrée libre

Renseignements au 03 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr .

Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

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English :

Creil will be taking part in the 22nd European Night of Museums on Saturday, May 23, 2026. We’d like to take this opportunity to welcome you to the Gallé family home! Activities, theater, concerts and workshops will take place from 8:30 pm to 10:30 pm. Free admission

L’événement Nuit des musées | Bienvenue chez les Gallé Creil a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Creil Sud Oise