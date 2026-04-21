Nuit des musées | Bienvenue chez les Gallé Creil
Nuit des musées | Bienvenue chez les Gallé Creil samedi 23 mai 2026.
Creil
Nuit des musées | Bienvenue chez les Gallé
Place François Mitterrand Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
La ville de Creil participe à la 22è édition de la Nuit Européenne des Musées le samedi 23 mai 2026. À cette occasion, nous vous souhaitons la bienvenue chez les Gallé ! Des animations, du théâtre, des concerts et des ateliers seront au rendez-vous de 20h30 à 22h30. Gratuit, entrée libre
La ville de Creil participe à la 22è édition de la Nuit Européenne des Musées qui aura lieu le samedi 23 mai 2026. À cette occasion, nous vous souhaitons la bienvenue chez les Gallé ! Des animations, du théâtre, des concerts et des ateliers seront au rendez-vous ! De 20h30 à 22h30, visites libres du musée Gallé-Juillet et de la maison de la faïence; enquête mystère avec les acteurs du collectif La Cahute , expositions, stand photo, micro-folies … Découvrez le programme détaillé sur le site www.creil.fr/agenda/nuit-des-musees-2026
Gratuit, entrée libre
Renseignements au 03 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr .
Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creil will be taking part in the 22nd European Night of Museums on Saturday, May 23, 2026. We’d like to take this opportunity to welcome you to the Gallé family home! Activities, theater, concerts and workshops will take place from 8:30 pm to 10:30 pm. Free admission
L’événement Nuit des musées | Bienvenue chez les Gallé Creil a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
À voir aussi à Creil (Oise)
- La France, Empire Un secret de famille national Creil 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, VélOOise, Creil 1 mai 2026
- De pierre et d’eau Creil Oise 1 mai 2026
- Le massif des trois forêts Creil Oise 1 mai 2026
- Juste la fin du monde Creil 8 mai 2026