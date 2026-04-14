Portraits de famille – regards croisés, Musée Gallé-Juillet, Creil

Portraits de famille – regards croisés Samedi 23 mai, 17h00 Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves du lycée Jules Urhy de Creil, en option histoire de l’art, ont travaillé dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre ! à partir de la Micro-Folie de Creil, un musée numérique donnant accès à des œuvres issues de collections du monde entier.

À travers l’étude de portraits de famille, ils ont conçu une médiation autour des œuvres sélectionnées afin de les rendre accessibles à tous. Le soir de la Nuit des musées, les lycéens deviennent médiateurs : ils vous présentent les œuvres, vous invitant à les observer, à échanger et à les découvrir autrement.

Musée Gallé-Juillet Place François Mitterrand, 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295150 https://museegalletjuillet.fr https://www.facebook.com/museegallejuillet/;https://www.facebook.com/museegallejuillet/

La classe, l’œuvre !

© Musée Gallé-Juillet