Concert Rock | Imparfait + Treaks Creil

Concert Rock | Imparfait + Treaks

Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 23:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Rdv Jeudi 21 mai à 20h à la Grange à Musique pour un concert Rock décoiffant avec IMPARFAIT qui pose les mots comme on jette des pavés sans filtre, sans détour, avec une rage lucide et le goût du réel en bouche.

Le trio nantais Treaks dénonce sexisme, injonctions de genre et sociétales au sein de son premier album, EGO. Sorti en avril 2025, l’opus dévoile dix titres sombres et révoltés. Oscillant entre techno, noise et post-punk, Treaks construit des sonorités incisives, portée par une rythmique imprenable.

Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

Rendezvous Thursday May 21st at 8pm at the Grange à Musique for a hair-raising rock concert with IMPARFAIT, a band who throw words around like cobblestones: unfiltered, straightforward, with lucid rage and a taste for the real thing.

