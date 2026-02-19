Concert Rock | Imparfait + Treaks Creil
Concert Rock | Imparfait + Treaks
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 23:00:00
2026-05-21
IMPARFAIT pose les mots comme on jette des pavés sans filtre, sans détour, avec une rage lucide et le goût du réel en bouche. Ici c’est la scène qui parle, et elle ne dit pas merci. Révélé en 2022 en support de tournée des Nova Twins, IMPARFAIT s’est imposé comme le groupe incontournable de la scène alternative.
Le trio nantais Treaks dénonce sexisme, injonctions de genre et sociétales au sein de son premier album, EGO. Sorti en avril 2025, l’opus dévoile dix titres sombres et révoltés. Oscillant entre techno, noise et post-punk, Treaks construit des sonorités incisives, portée par une rythmique imprenable.
Tarif plein: 10€ Tarifs réduit de 8€ Gratuit pour les abonnés
La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil
+33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr
English :
Rendezvous Thursday May 21st at 8pm at the Grange à Musique for a hair-raising rock concert with IMPARFAIT, a band who throw words around like cobblestones: unfiltered, straightforward, with lucid rage and a taste for the real thing.
