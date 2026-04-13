Visite libre de la maison de la faïence, Musée Gallé-Juillet, Creil

Visite libre de la maison de la faïence Samedi 23 mai, 20h30 Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir les collections de céramique présentes dans la maison de la faïence et plongez-vous dans l’univers des manufactures de Creil, et de Creil et Montereau.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295150 https://museegallejuillet.fr Les pièces de cette riche demeure n’ont pas bougé depuis la Belle Époque : salle à manger, salon et chambres, collection d’arts décoratifs remarquable (meubles estampillés, œuvres de l’artiste Émile Gallé, objets d’art, céramiques et tableaux), bureau-fumoir et ses ouvrages reliés, cabinet de curiosité et ses coquillages, collection de jouets anciens et son étonnant théâtre d’enfant. Cuisine du XIVe siècle, à plafond voûté médiéval, avec sa cuisinière à charbon du XIXe siècle, avec un bain-marie incorporé pour chauffer l’eau, le potager, décoré de carreaux de Ponchon, la cheminée et le four à pain. Céramiques du Beauvaisis et batterie de cuisine en cuivre. Le destin tragique de Maurice Gallé, illustré par des souvenirs de la Grande Guerre. Le passé gallo-romain de Creil est illustré par le trésor de l’écluse, trouvé en 1974 par un professeur et sa classe. Il est composé de jarres, d’objets usuels, et surtout d’une collection de pièces de monnaie datant du IIIe siècle après Jésus Christ. La maison de la Faïence et la tour du trésor offrent un témoignage de l’histoire de la ville de Creil. L’histoire de la faïencerie (1797 – 1895) est évoquée à travers la présentation de centaines de grès fins, faïences fines et porcelaines tendres de Creil. Près de 2.000 faïences fines de Creil et Montereau.

Venez découvrir les collections de céramique présentes dans la maison de la faïence et plongez-vous dans l’univers des manufactures de Creil, et de Creil et Montereau.

© Anne-Sophie Flament