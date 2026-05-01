Festival des Clochers 2026 | Concert à Creil Creil

Creil

Festival des Clochers 2026 | Concert à Creil

Place de l’Église Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La 20ème édition du festival des clochers se déroule du 25 avril au 28 juin. Ce festival propose des concerts gratuits de styles variés dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et dans les villages alentours. Rdv le 29 mai à 20h30 à l’église St Joseph de Creil avec le duo Isaïade

L’AMEM (Association Municipale d’Enseignement et d’Education Musicale) de Montataire organise du 25 avril au 28 juin la 20ème édition du Festival des Clochers.

Ce festival propose des concerts gratuits dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et dans les villages alentours.

Rdv vendredi 29 mai à 20h30 à l’église Saint-Joseph de Creil pour le concert du Duo Isaïade (harpe et violon) accompagné de la chorale Autour de Mozart

Le programme détaillé avec les dates, horaires et groupes de musique est disponible sur le site internet de l’AMEM: www.a-m-e-m.fr rubrique EVENEMENTS.

Accès libre, gratuit et sans réservation pour tous les concerts.

Attention, certaines églises ont une petit capacité d’accueil, l’accès est dans la limite des places disponibles, il est donc conseillé de se présenter à l’avance le soir des concerts. Renseignements au 03 44 27 05 05 ou à l’adresse mail amem.montat@gmail.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne A et Axo+4 arrêt Biondi .

Place de l’Église Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 05 05 amem.montat@gmail.com

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English :

The 20th Festival des Clochers runs from April 25 to June 28. The festival offers free concerts in a variety of styles in the churches of the Creil Sud Oise conurbation and surrounding villages. Rendezvous on May 29 at 8.30pm at St Joseph’s Church in Creil with the Isaïade duo

L’événement Festival des Clochers 2026 | Concert à Creil Creil a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Creil Sud Oise