Creil

After-work culturel Laurent de la Hyre

Place François Mitterrand Creil Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Participez à un after-work culturel pour rencontrer les grandes figures qui ont marqué Creil le vendredi 5 juin, partez à la découverte de Laurent de La Hyre, artiste prolifique du 17e siècle français, dont l’Adoration des bergers se trouve dans la maison Gallé-Juillet !

Participez à un after-work culturel pour rencontrer les grandes figures qui ont marqué Creil le vendredi 5 juin, partez à la découverte de Laurent de La Hyre, artiste prolifique du 17e siècle français, dont l’Adoration des bergers se trouve dans la maison Gallé-Juillet ! .

Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a cultural after-work to meet the great figures who left their mark on Creil: on Friday June 5, discover Laurent de La Hyre, a prolific 17th-century French artist, whose Adoration of the Shepherds can be seen in the Maison Gallé-Juillet!

L’événement After-work culturel Laurent de la Hyre Creil a été mis à jour le 2026-05-02 par Oise Tourisme