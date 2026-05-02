After-work culturel Laurent de la Hyre Creil
After-work culturel Laurent de la Hyre Creil vendredi 5 juin 2026.
Creil
After-work culturel Laurent de la Hyre
Place François Mitterrand Creil Oise
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Participez à un after-work culturel pour rencontrer les grandes figures qui ont marqué Creil le vendredi 5 juin, partez à la découverte de Laurent de La Hyre, artiste prolifique du 17e siècle français, dont l’Adoration des bergers se trouve dans la maison Gallé-Juillet !
Participez à un after-work culturel pour rencontrer les grandes figures qui ont marqué Creil le vendredi 5 juin, partez à la découverte de Laurent de La Hyre, artiste prolifique du 17e siècle français, dont l’Adoration des bergers se trouve dans la maison Gallé-Juillet ! .
Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr
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English :
Join us for a cultural after-work to meet the great figures who left their mark on Creil: on Friday June 5, discover Laurent de La Hyre, a prolific 17th-century French artist, whose Adoration of the Shepherds can be seen in the Maison Gallé-Juillet!
L’événement After-work culturel Laurent de la Hyre Creil a été mis à jour le 2026-05-02 par Oise Tourisme
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