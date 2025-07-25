Accordez vos vélos?! Tournée symphonique à vélo dans l’Agglomération Creil Sud Oise Creil
Accordez vos vélos?! Tournée symphonique à vélo dans l’Agglomération Creil Sud Oise
Allée Nelson Creil Oise
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
2026-05-31
Musique | Itinérance
Orchestre Les Forces Majeures
Après de nombreuses années d’expériences dans différents pays d’Europe dont une traversée de 450 kilomètres entre Paris et Roubaix en 2025, ce peloton de trente personnes arrive pour relier les onze villes de notre agglomération à vélo.
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise?!
Après de nombreuses années d’expériences dans différents pays d’Europe dont une traversée de 450 kilomètres entre Paris et Roubaix en 2025, ce peloton de trente personnes arrive pour relier les onze villes de notre agglomération par plusieurs parcours à vélo. Il termine sa grande boucle en triomphe avec un concert à La Faïencerie.
Le but de l’aventure?? Véhiculer de la joie et des émotions en partageant de grandes œuvres du répertoire symphonique. Ce sera aussi l’occasion de tisser des liens forts avec les publics rencontrés en chemin, dans les villes et villages lors de moments de convivialité, de solidarité et de fête. Alors en selle et rejoignons cet orchestre bas-carbone?! 21 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Music | Roaming
Les Forces Majeures Orchestra
After many years of experience in various European countries, including a 450-kilometer crossing between Paris and Roubaix in 2025, this platoon of thirty people arrives to link the eleven towns of our conurbation by bike.
German :
Musik | Roaming
Orchester Les Forces Majeures
Nach vielen Jahren der Erfahrung in verschiedenen europäischen Ländern, darunter eine 450 Kilometer lange Fahrt von Paris nach Roubaix im Jahr 2025, kommt dieses dreißigköpfige Peloton an, um die elf Städte unseres Ballungsraums per Fahrrad zu verbinden.
Italiano :
Musica | Roaming
Orchestre Les Forces Majeures
Dopo molti anni di esperienza in vari paesi europei, tra cui una traversata di 450 chilometri tra Parigi e Roubaix nel 2025, questo plotone di trenta persone arriva a collegare in bicicletta le undici città del nostro agglomerato urbano.
Espanol :
Música | Roaming
Orquesta Les Forces Majeures
Tras muchos años de experiencia en varios países europeos, incluida una travesía de 450 kilómetros entre París y Roubaix en 2025, este pelotón de treinta personas llega para unir las once ciudades de nuestra aglomeración en bicicleta.
