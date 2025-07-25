Accor­dez vos vélos?! Tour­née sympho­nique à vélo dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise Creil

Accor­dez vos vélos?! Tour­née sympho­nique à vélo dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise Creil dimanche 31 mai 2026.

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 21 – 21 –

21

Tarif adulte

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

2026-05-31

Orchestre Les Forces Majeures

Après de nombreuses années d’ex­pé­riences dans diffé­rents pays d’Eu­rope dont une traver­sée de 450 kilo­mètres entre Paris et Roubaix en 2025, ce pelo­ton de trente personnes arrive pour relier les onze villes de notre agglo­mé­ra­tion à vélo.

Orchestre Les Forces Majeures

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise?!

Après de nombreuses années d’ex­pé­riences dans diffé­rents pays d’Eu­rope dont une traver­sée de 450 kilo­mètres entre Paris et Roubaix en 2025, ce pelo­ton de trente personnes arrive pour relier les onze villes de notre agglo­mé­ra­tion par plusieurs parcours à vélo. Il termine sa grande boucle en triomphe avec un concert à La Faïen­ce­rie.

Le but de l’aven­ture?? Véhi­cu­ler de la joie et des émotions en parta­geant de grandes œuvres du réper­toire sympho­nique. Ce sera aussi l’oc­ca­sion de tisser des liens forts avec les publics rencon­trés en chemin, dans les villes et villages lors de moments de convi­via­lité, de soli­da­rité et de fête. Alors en selle et rejoi­gnons cet orchestre bas-carbone?! 21 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Music | Roaming

Les Forces Majeures Orchestra

After many years of experience in various European countries, including a 450-kilometer crossing between Paris and Roubaix in 2025, this platoon of thirty people arrives to link the eleven towns of our conurbation by bike.

German :

Musik | Roaming

Orchester Les Forces Majeures

Nach vielen Jahren der Erfahrung in verschiedenen europäischen Ländern, darunter eine 450 Kilometer lange Fahrt von Paris nach Roubaix im Jahr 2025, kommt dieses dreißigköpfige Peloton an, um die elf Städte unseres Ballungsraums per Fahrrad zu verbinden.

Italiano :

Musica | Roaming

Orchestre Les Forces Majeures

Dopo molti anni di esperienza in vari paesi europei, tra cui una traversata di 450 chilometri tra Parigi e Roubaix nel 2025, questo plotone di trenta persone arriva a collegare in bicicletta le undici città del nostro agglomerato urbano.

Espanol :

Música | Roaming

Orquesta Les Forces Majeures

Tras muchos años de experiencia en varios países europeos, incluida una travesía de 450 kilómetros entre París y Roubaix en 2025, este pelotón de treinta personas llega para unir las once ciudades de nuestra aglomeración en bicicleta.

