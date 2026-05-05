Creil

Gamniversaire | Après-midi jeux et concert Punk-rock

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La saison des 40 ans de la GAM arrive à son bouquet final. On vous prépare une journée entière de fête !

Après-midi gratuite et familiale dans le parc de la GAM — spectacles (fanfare Gnawa Street Band, spectacle jeune public La Fête Farfelue du Monde Pointu , DJ sets, jeux, restauration — puis une soirée concerts qui retrace quarante ans de passion pour les musiques actuelles avec Soviet Suprem, Burning Heads, Gokungo et Loxic.

La saison des 40 ans de la GAM arrive à son bouquet final. On vous prépare une journée entière de fête !

Après-midi gratuite et familiale dans le parc de la GAM — spectacles (fanfare Gnawa Street Band, spectacle jeune public La Fête Farfelue du Monde Pointu , DJ sets, jeux, restauration — puis une soirée concerts qui retrace quarante ans de passion pour les musiques actuelles avec Soviet Suprem, Burning Heads, Gokungo et Loxic. .

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40

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English :

GAM’s 40th anniversary season is coming to a close. We’re planning a whole day of celebrations!

A free, family-friendly afternoon in the GAM park? shows (Gnawa Street Band, children’s show La Fête Farfelue du Monde Pointu , DJ sets, games, catering? followed by an evening of concerts retracing forty years of passion for contemporary music with Soviet Suprem, Burning Heads, Gokungo and Loxic.

L’événement Gamniversaire | Après-midi jeux et concert Punk-rock Creil a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Creil Sud Oise