GAMmiversaire ! Après-midi jeux et concert Punk-rock

Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

2026-06-06

La saison des 40 ans de la GAM arrive à son bouquet final le samedi 6 juin avec une journée entière de fête ! Après-midi gratuite et familiale dans le parc de la GAM — spectacles, DJ sets, jeux, restauration — puis une soirée concerts avec Burning Head et Soviet suprem!

La saison des 40 ans de la GAM arrive à son bouquet final le samedi 6 juin avec une journée entière de fête ! Après-midi gratuite et familiale dans le parc de la GAM — spectacles, DJ sets, jeux, restauration — puis une soirée concerts qui retrace quarante ans de passion pour les musiques actuelles avec Burning Heads , figure incontournable du punk rock français, et les Soviet Suprem !

A l’heure où les nations se replient sur elles même, où la petite ritournelle des Fashion Fachos gagne peu à peu toutes les arcanes du pouvoir, John Lénine et Sylvester Staline reviennent aux fondamentaux casser les barrières en revisitant la sono mondiale pour célébrer le genre humain… Le rapport avec les 40 ans? Derrière ces deux généraux bolchéviques se cachent R.Wan de Java et Toma Sederman de La Caravane Passe, deux groupes dont les passages ont laissé un souvenir indélébile au public de la Grange à Musique.

Tarif plein: 10€ Tarifs réduit de 8€ Gratuit pour les abonnés

La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil .

Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

GAM’s 40th anniversary season comes to a close on Saturday, June 6, with a full day of festivities! A free, family-friendly afternoon in the GAM park, with shows, DJ sets, games and food and drink, followed by an evening of concerts with Burning Head and Soviet Suprem!

L’événement GAMmiversaire ! Après-midi jeux et concert Punk-rock Creil a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Creil Sud Oise