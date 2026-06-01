Visite des abords du château de Creil, Musée Gallé-Juillet, Creil

Visite des abords du château de Creil 13 et 14 juin Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Venez découvrir le château de Creil au travers de visites guidées. Vous connaîtrez tout de son histoire, de son architecture et des projets de restauration qui sont en cours.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Le musée Gallé-Juillet, classé au titre des monuments historiques et musée de France, regroupe deux maisons construites à l’emplacement du château médiéval de Creil, la maison Gallé-Juillet et la maison de la Faïence, avec une collection d’environ 20 000 œuvres et objets de toute sorte.

Venez découvrir le château de Creil au travers de visites guidées. Vous connaîtrez tout de son histoire, de son architecture et des projets de restauration qui sont en cours.

© musée Gallé-Juillet