Creil

Accor­dez vos vélos! Concert symphonique et repas partagé

Rue Charles Perrault Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

Samedi 30 mai rdv à 11h rue Charles Perrault à Creil pour un concert symphonique suivi d’un repas partagé. Gratuit, ouvert à tous, apportez votre spécialité sucrée ou salée!

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

L’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle samedi 30 mai au pied des immeubles rue Charles Perrault à Creil pour un concert symphonique suivi d’un repas partagé.

Rdv à 11h rue Charles Perrault 60100 Creil

Gratuit, ouvert à tous

Apportez votre spécialité sucrée ou salée!

Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr

Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .

Rue Charles Perrault Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.

Saturday, May 30, 11am, rue Charles Perrault, Creil, for a symphonic concert followed by a shared meal. Free, open to all, bring your sweet or savoury speciality!

L’événement Accor­dez vos vélos! Concert symphonique et repas partagé Creil a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise