Accordez vos vélos! Concert symphonique et repas partagé Creil
Accordez vos vélos! Concert symphonique et repas partagé Creil samedi 30 mai 2026.
Creil
Accordez vos vélos! Concert symphonique et repas partagé
Rue Charles Perrault Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
Samedi 30 mai rdv à 11h rue Charles Perrault à Creil pour un concert symphonique suivi d’un repas partagé. Gratuit, ouvert à tous, apportez votre spécialité sucrée ou salée!
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
L’orchestre Les Forces Majeures s’installe samedi 30 mai au pied des immeubles rue Charles Perrault à Creil pour un concert symphonique suivi d’un repas partagé.
Rdv à 11h rue Charles Perrault 60100 Creil
Gratuit, ouvert à tous
Apportez votre spécialité sucrée ou salée!
Programme complet de la tournée sur le site www.faiencerie-theatre.fr
Renseignements au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr .
Rue Charles Perrault Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.
Saturday, May 30, 11am, rue Charles Perrault, Creil, for a symphonic concert followed by a shared meal. Free, open to all, bring your sweet or savoury speciality!
L’événement Accordez vos vélos! Concert symphonique et repas partagé Creil a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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