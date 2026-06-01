Porte ouverte du site archéologique de BEAURAINS-LES-NOYON, Beaurains-Lès-Noyon site archéologique, Beaurains-lès-Noyon

Porte ouverte du site archéologique de BEAURAINS-LES-NOYON Vendredi 12 juin, 09h00, 13h00 Beaurains-Lès-Noyon site archéologique Oise

Limité à 120 places. Prévoir tenue et chaussure adéquates.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00

Beaurains-lès-Noyon (60) : un cimetière du Moyen Âge

Sur près de 3000 m2 le long du futur tracé du Canal Seine-Nord-Europe, les archéologues mettent en évidence depuis fin janvier les restes d’un cimetière médiéval organisé autour d’un édifice épierré. Plus de 300 sépultures ont ainsi d’ores et déjà été identifiées. Les visites offriront l’opportunité de rencontrer les archéologues pour partager leurs découvertes et leurs interrogations.

Réservé aux scolaires le vendredi matin : 9h00-11h30 (2 classes)

9h-10h et 10h15-11h15

Réservation obligatoire pour le grand public l’après-midi : 8 créneaux ouverts sous réserve de bonnes conditions sécuritaire et météorologique.

13h-14h : 15 pers.

13h30-14h30 : 15 pers.

14h-15h : 15 pers.

14h30-15h30 : 15 pers.

15h-16h : 15 pers.

15h30-16h30 : 15 pers.

16h-17h : 15 pers.

16h30-17h30 : 15 pers.

Beaurains-Lès-Noyon site archéologique 49°35’59.4″N 2°58’34.5″E Beaurains-lès-Noyon 60400 Oise Hauts-de-France 06 97 91 10 39 https://www.eveha.fr/ https://www.instagram.com/eveha_archeo/;https://www.facebook.com/EvehaArcheo;https://bsky.app/profile/eveha.bsky.social;https://twitter.com/eveha_archeo;https://www.linkedin.com/company/7077753;https://www.youtube.com/channel/UCnQ7UcvHiiSEojmbQ3UawOA [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/portes-ouvertes-sur-les-fouilles-du-canal-seine-nord-europe »}] Sur près de 3000 m2 le long du futur tracé du Canal Seine-Nord-Europe, les archéologues mettent en évidence depuis fin janvier les restes d’un cimetière médiéval organisé autour d’un édifice épierré. Plus de 300 sépultures ont ainsi d’ores et déjà été identifiées.

Les visites offriront l’opportunité de rencontrer les archéologues pour partager leurs découvertes et leurs interrogations. Petit parking le long de la route, à l’entrée de la fouille (nombre de places restreint).

Beaurains-lès-Noyon (60) : un cimetière du Moyen Âge

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