Choisy-au-Bac

Sortie nature | Les insectes

Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 13:30:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Sortie nature À la rencontre des insectes en foret de Laigue, en compagnie de l’Association des Entomologistes de l’Oise et de l’animatrice Natura 2000.

Gratuit. Sur inscription obligatoire au 03.44.40.76.12 ou à coralie.juchet@agglo-compiegne.fr

À partir de 8 ans.

Sortie nature À la rencontre des insectes en foret de Laigue, en compagnie de l’Association des Entomologistes de l’Oise et de l’animatrice Natura 2000.

Gratuit. Sur inscription obligatoire au 03.44.40.76.12 ou à coralie.juchet@agglo-compiegne.fr

À partir de 8 ans. .

Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 76 12 coralie.juchet@agglo-compiegne.fr

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English :

Nature outing: Meet the insects of the Laigue forest, in the company of the Association des Entomologistes de l’Oise and the Natura 2000 coordinator.

Free admission. Registration required on 03.44.40.76.12 or coralie.juchet@agglo-compiegne.fr

Ages 8 and up.

L’événement Sortie nature | Les insectes Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-21 par Compiègne Pierrefonds Tourisme