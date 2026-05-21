Sortie nature | Les insectes Choisy-au-Bac
Sortie nature | Les insectes Choisy-au-Bac mercredi 10 juin 2026.
Choisy-au-Bac
Sortie nature | Les insectes
Choisy-au-Bac Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 13:30:00
fin : 2026-06-10 15:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Sortie nature À la rencontre des insectes en foret de Laigue, en compagnie de l’Association des Entomologistes de l’Oise et de l’animatrice Natura 2000.
Gratuit. Sur inscription obligatoire au 03.44.40.76.12 ou à coralie.juchet@agglo-compiegne.fr
À partir de 8 ans.
Sortie nature À la rencontre des insectes en foret de Laigue, en compagnie de l’Association des Entomologistes de l’Oise et de l’animatrice Natura 2000.
Gratuit. Sur inscription obligatoire au 03.44.40.76.12 ou à coralie.juchet@agglo-compiegne.fr
À partir de 8 ans. .
Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 76 12 coralie.juchet@agglo-compiegne.fr
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English :
Nature outing: Meet the insects of the Laigue forest, in the company of the Association des Entomologistes de l’Oise and the Natura 2000 coordinator.
Free admission. Registration required on 03.44.40.76.12 or coralie.juchet@agglo-compiegne.fr
Ages 8 and up.
L’événement Sortie nature | Les insectes Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-21 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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