Festival des Forêts I L’Italie, sans Vivaldi ! Théo Ould et l’Orchestre de Picardie Choisy-au-Bac

Choisy-au-Bac

Festival des Forêts I L’Italie, sans Vivaldi ! Théo Ould et l’Orchestre de Picardie

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 0 – 0 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

19h00 Pique-nique gourmand La nature a du goût *

21h00 Concert

Du bel canto aux musiques de films italiens, de Rossini à Rota aux chansons napolitaines, les musiciens de l’Orchestre de Picardie, aux côtés de l’accordéoniste Théo Ould, fêtent l’Italie avec des œuvres emblématiques. En point d’orgue, une création pyrotechnique orchestrée par Fabrice Chouillier.

Théo Ould, accordéoniste

Aurélien Azan Zielinski, direction

Arrangements, Cyrille Lehn

Avec l’harmonie et les timbales de l’Orchestre de Picardie

Fabrice Chouillier, artificier

Gioachino ROSSINI, Ouverture du Barbier de Séville (arr. pour l’orchestre

Gaetano DONIZETTI, Una furtiva lagrima (pour orchestre et accordéon solo)

Giacomo PUCCINI, E Lucevan le Stelle et Nessun Dorma (pour orchestre et accordéon solo)

Igor STRAVINSKY, Suite Italienne (arr. pour flûte, clarinette et accordéon)

Nicola PIOVANI, La vie est belle (pour orchestre et accordéon solo)

Domenico SCARLATTI , 3 sonates, pour accordéon et 7 instruments.

Claudio MONTEVERDI, Lamento della Ninfa, Pur ti miro

Luciano FANCELLI, Acquarelli Cubani

Giuseppe VERDI Pot-Pourri

Ennio MORRICONE & Nino ROTA

Luciano FANCELLI , Ciri

Tarentelles napolitaines

Feu d’artifice final

* A réserver avant le 30 juin

19h00 Pique-nique gourmand La nature a du goût *

21h00 Concert

Du bel canto aux musiques de films italiens, de Rossini à Rota aux chansons napolitaines, les musiciens de l’Orchestre de Picardie, aux côtés de l’accordéoniste Théo Ould, fêtent l’Italie avec des œuvres emblématiques. En point d’orgue, une création pyrotechnique orchestrée par Fabrice Chouillier.

Théo Ould, accordéoniste

Aurélien Azan Zielinski, direction

Arrangements, Cyrille Lehn

Avec l’harmonie et les timbales de l’Orchestre de Picardie

Fabrice Chouillier, artificier

Gioachino ROSSINI, Ouverture du Barbier de Séville (arr. pour l’orchestre

Gaetano DONIZETTI, Una furtiva lagrima (pour orchestre et accordéon solo)

Giacomo PUCCINI, E Lucevan le Stelle et Nessun Dorma (pour orchestre et accordéon solo)

Igor STRAVINSKY, Suite Italienne (arr. pour flûte, clarinette et accordéon)

Nicola PIOVANI, La vie est belle (pour orchestre et accordéon solo)

Domenico SCARLATTI , 3 sonates, pour accordéon et 7 instruments.

Claudio MONTEVERDI, Lamento della Ninfa, Pur ti miro

Luciano FANCELLI, Acquarelli Cubani

Giuseppe VERDI Pot-Pourri

Ennio MORRICONE & Nino ROTA

Luciano FANCELLI , Ciri

Tarentelles napolitaines

Feu d’artifice final

* A réserver avant le 30 juin .

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

7:00 pm Gourmet picnic La nature a du goût * (Nature has a taste)

9:00 pm Concert

From bel canto to Italian film music, from Rossini to Rota to Neapolitan songs, the musicians of the Orchestre de Picardie, alongside accordionist Théo Ould, celebrate Italy with emblematic works. The event culminates in a pyrotechnic creation orchestrated by Fabrice Chouillier.

Théo Ould, accordionist

Aurélien Azan Zielinski, conductor

Arrangements, Cyrille Lehn

With the harmony and timpani of the Orchestre de Picardie

Fabrice Chouillier, fireworks technician

Gioachino ROSSINI, Overture to The Barber of Seville (arr. for orchestra)

Gaetano DONIZETTI, Una furtiva lagrima (for orchestra and solo accordion)

Giacomo PUCCINI, E Lucevan le Stelle and Nessun Dorma (for orchestra and solo accordion)

Igor STRAVINSKY, Suite Italienne (arr. for flute, clarinet and accordion)

Nicola PIOVANI, La vie est belle (for orchestra and solo accordion)

Domenico SCARLATTI , 3 sonatas, for accordion and 7 instruments.

Claudio MONTEVERDI, Lamento della Ninfa, Pur ti miro

Luciano FANCELLI, Acquarelli Cubani

Giuseppe VERDI Pot-Pourri

Ennio MORRICONE & Nino ROTA

Luciano FANCELLI , Ciri

Neapolitan Tarantellas

Final fireworks

* Book before June 30

L’événement Festival des Forêts I L’Italie, sans Vivaldi ! Théo Ould et l’Orchestre de Picardie Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme