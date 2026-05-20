Festival des Forêts I L’Italie, sans Vivaldi ! Théo Ould et l’Orchestre de Picardie Choisy-au-Bac
Festival des Forêts I L’Italie, sans Vivaldi ! Théo Ould et l’Orchestre de Picardie Choisy-au-Bac jeudi 2 juillet 2026.
Choisy-au-Bac
Festival des Forêts I L’Italie, sans Vivaldi ! Théo Ould et l’Orchestre de Picardie
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise
Tarif : 0 – 0 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
19h00 Pique-nique gourmand La nature a du goût *
21h00 Concert
Du bel canto aux musiques de films italiens, de Rossini à Rota aux chansons napolitaines, les musiciens de l’Orchestre de Picardie, aux côtés de l’accordéoniste Théo Ould, fêtent l’Italie avec des œuvres emblématiques. En point d’orgue, une création pyrotechnique orchestrée par Fabrice Chouillier.
Théo Ould, accordéoniste
Aurélien Azan Zielinski, direction
Arrangements, Cyrille Lehn
Avec l’harmonie et les timbales de l’Orchestre de Picardie
Fabrice Chouillier, artificier
Gioachino ROSSINI, Ouverture du Barbier de Séville (arr. pour l’orchestre
Gaetano DONIZETTI, Una furtiva lagrima (pour orchestre et accordéon solo)
Giacomo PUCCINI, E Lucevan le Stelle et Nessun Dorma (pour orchestre et accordéon solo)
Igor STRAVINSKY, Suite Italienne (arr. pour flûte, clarinette et accordéon)
Nicola PIOVANI, La vie est belle (pour orchestre et accordéon solo)
Domenico SCARLATTI , 3 sonates, pour accordéon et 7 instruments.
Claudio MONTEVERDI, Lamento della Ninfa, Pur ti miro
Luciano FANCELLI, Acquarelli Cubani
Giuseppe VERDI Pot-Pourri
Ennio MORRICONE & Nino ROTA
Luciano FANCELLI , Ciri
Tarentelles napolitaines
Feu d’artifice final
* A réserver avant le 30 juin
19h00 Pique-nique gourmand La nature a du goût *
21h00 Concert
Du bel canto aux musiques de films italiens, de Rossini à Rota aux chansons napolitaines, les musiciens de l’Orchestre de Picardie, aux côtés de l’accordéoniste Théo Ould, fêtent l’Italie avec des œuvres emblématiques. En point d’orgue, une création pyrotechnique orchestrée par Fabrice Chouillier.
Théo Ould, accordéoniste
Aurélien Azan Zielinski, direction
Arrangements, Cyrille Lehn
Avec l’harmonie et les timbales de l’Orchestre de Picardie
Fabrice Chouillier, artificier
Gioachino ROSSINI, Ouverture du Barbier de Séville (arr. pour l’orchestre
Gaetano DONIZETTI, Una furtiva lagrima (pour orchestre et accordéon solo)
Giacomo PUCCINI, E Lucevan le Stelle et Nessun Dorma (pour orchestre et accordéon solo)
Igor STRAVINSKY, Suite Italienne (arr. pour flûte, clarinette et accordéon)
Nicola PIOVANI, La vie est belle (pour orchestre et accordéon solo)
Domenico SCARLATTI , 3 sonates, pour accordéon et 7 instruments.
Claudio MONTEVERDI, Lamento della Ninfa, Pur ti miro
Luciano FANCELLI, Acquarelli Cubani
Giuseppe VERDI Pot-Pourri
Ennio MORRICONE & Nino ROTA
Luciano FANCELLI , Ciri
Tarentelles napolitaines
Feu d’artifice final
* A réserver avant le 30 juin .
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
7:00 pm Gourmet picnic La nature a du goût * (Nature has a taste)
9:00 pm Concert
From bel canto to Italian film music, from Rossini to Rota to Neapolitan songs, the musicians of the Orchestre de Picardie, alongside accordionist Théo Ould, celebrate Italy with emblematic works. The event culminates in a pyrotechnic creation orchestrated by Fabrice Chouillier.
Théo Ould, accordionist
Aurélien Azan Zielinski, conductor
Arrangements, Cyrille Lehn
With the harmony and timpani of the Orchestre de Picardie
Fabrice Chouillier, fireworks technician
Gioachino ROSSINI, Overture to The Barber of Seville (arr. for orchestra)
Gaetano DONIZETTI, Una furtiva lagrima (for orchestra and solo accordion)
Giacomo PUCCINI, E Lucevan le Stelle and Nessun Dorma (for orchestra and solo accordion)
Igor STRAVINSKY, Suite Italienne (arr. for flute, clarinet and accordion)
Nicola PIOVANI, La vie est belle (for orchestra and solo accordion)
Domenico SCARLATTI , 3 sonatas, for accordion and 7 instruments.
Claudio MONTEVERDI, Lamento della Ninfa, Pur ti miro
Luciano FANCELLI, Acquarelli Cubani
Giuseppe VERDI Pot-Pourri
Ennio MORRICONE & Nino ROTA
Luciano FANCELLI , Ciri
Neapolitan Tarantellas
Final fireworks
* Book before June 30
L’événement Festival des Forêts I L’Italie, sans Vivaldi ! Théo Ould et l’Orchestre de Picardie Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme