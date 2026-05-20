Festival des Forêts I Pique-nique La nature a du goût Choisy-au-Bac

Choisy-au-Bac

Festival des Forêts I Pique-nique La nature a du goût

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 20:30:00

Date(s) :

2026-07-02

19h, Pique-nique gourmand La Nature à du goût *

Ludovic Dupont, jardinier-cuisinier , puise son inspiration dans la nature au fil des saisons.

Au Menu

Saladine Jardinière de légumes croquants, aux épices douces

Sorbet aux Salicornes Enrubannée de volaille, Tart’herbes Pommes nouvelles aux salicornes fraîches

Duo de Fromages

Salade de Fruits au sureau

Moelleux choco-menthe aquatique

Menu non contractuel

Les plantes sont disponibles en fonction de la saison et de la cueillette. Le menu ci-dessus est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité des produits.* Pique-nique à réserver au plus tard 3 jours avant soit le dimanche 22 juin 2025

19h, Pique-nique gourmand La Nature à du goût *

Ludovic Dupont, jardinier-cuisinier , puise son inspiration dans la nature au fil des saisons.

Au Menu

Saladine Jardinière de légumes croquants, aux épices douces

Sorbet aux Salicornes Enrubannée de volaille, Tart’herbes Pommes nouvelles aux salicornes fraîches

Duo de Fromages

Salade de Fruits au sureau

Moelleux choco-menthe aquatique

Menu non contractuel

Les plantes sont disponibles en fonction de la saison et de la cueillette. Le menu ci-dessus est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité des produits.* Pique-nique à réserver au plus tard 3 jours avant soit le dimanche 22 juin 2025 .

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

7pm, Gourmet picnic Tasty Nature *

Ludovic Dupont, gardener-cuisinier , draws his inspiration from nature throughout the seasons.

Menu:

Saladine with crunchy vegetables and mild spices

Salicornia sorbet Chicken wraps, herb tart New apples with fresh salicornia

Duo of cheeses

Elderberry Fruit Salad

Moelleux choco-menthe aquatique

Menu non contractuel

Plants are available according to season and harvest. The above menu is subject to change depending on product availability * Picnic to be booked at least 3 days in advance, i.e. Sunday June 22, 2025

L’événement Festival des Forêts I Pique-nique La nature a du goût Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme