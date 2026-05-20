Festival des Forêts I Pique-nique La nature a du goût Choisy-au-Bac
Festival des Forêts I Pique-nique La nature a du goût Choisy-au-Bac jeudi 2 juillet 2026.
Choisy-au-Bac
Festival des Forêts I Pique-nique La nature a du goût
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 20:30:00
Date(s) :
2026-07-02
19h, Pique-nique gourmand La Nature à du goût *
Ludovic Dupont, jardinier-cuisinier , puise son inspiration dans la nature au fil des saisons.
Au Menu
Saladine Jardinière de légumes croquants, aux épices douces
Sorbet aux Salicornes Enrubannée de volaille, Tart’herbes Pommes nouvelles aux salicornes fraîches
Duo de Fromages
Salade de Fruits au sureau
Moelleux choco-menthe aquatique
Menu non contractuel
Les plantes sont disponibles en fonction de la saison et de la cueillette. Le menu ci-dessus est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité des produits.* Pique-nique à réserver au plus tard 3 jours avant soit le dimanche 22 juin 2025
19h, Pique-nique gourmand La Nature à du goût *
Ludovic Dupont, jardinier-cuisinier , puise son inspiration dans la nature au fil des saisons.
Au Menu
Saladine Jardinière de légumes croquants, aux épices douces
Sorbet aux Salicornes Enrubannée de volaille, Tart’herbes Pommes nouvelles aux salicornes fraîches
Duo de Fromages
Salade de Fruits au sureau
Moelleux choco-menthe aquatique
Menu non contractuel
Les plantes sont disponibles en fonction de la saison et de la cueillette. Le menu ci-dessus est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité des produits.* Pique-nique à réserver au plus tard 3 jours avant soit le dimanche 22 juin 2025 .
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
7pm, Gourmet picnic Tasty Nature *
Ludovic Dupont, gardener-cuisinier , draws his inspiration from nature throughout the seasons.
Menu:
Saladine with crunchy vegetables and mild spices
Salicornia sorbet Chicken wraps, herb tart New apples with fresh salicornia
Duo of cheeses
Elderberry Fruit Salad
Moelleux choco-menthe aquatique
Menu non contractuel
Plants are available according to season and harvest. The above menu is subject to change depending on product availability * Picnic to be booked at least 3 days in advance, i.e. Sunday June 22, 2025
L’événement Festival des Forêts I Pique-nique La nature a du goût Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme