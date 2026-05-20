Festival des Forêts I Soirée Croisière-cocktail + concert L’Italie, sans Vivaldi! Choisy-au-Bac

Choisy-au-Bac

Festival des Forêts I Soirée Croisière-cocktail + concert L’Italie, sans Vivaldi!

Rue du Maréchal Foch Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

18h30 à 20h | Croisière sur l’Aisne avec cocktail dînatoire*

21h00 | Concert dans le parc de la Brunerie*

68 € tarif adulte

32 € tarif enfant

Comprenant navigation, cocktail dînatoire (boissons comprises) et concert L’Italie, sans Vivaldi ! dans le parc de la Brunerie

Vivez une soirée inoubliable ! Embarquez sur l’Escapade pour une croisière sur l’Aisne. Appréciez le silence de ce bateau nouvelle génération dont la motorisation hybride permet à une nature sauvage de se laisser surprendre. Profitez, à bord, du cocktail-dînatoire avant d’assister au concert dans le parc de la Brunerie.

La croisière ne peut être réservée seule. Elle n’est accessible qu’avec l’achat d’une formule croisière + concert.

*report au lendemain vendredi 3 juillet en cas d’intempéries

18h30 à 20h | Croisière sur l’Aisne avec cocktail dînatoire*

21h00 | Concert dans le parc de la Brunerie*

68 € tarif adulte

32 € tarif enfant

Comprenant navigation, cocktail dînatoire (boissons comprises) et concert L’Italie, sans Vivaldi ! dans le parc de la Brunerie

Vivez une soirée inoubliable ! Embarquez sur l’Escapade pour une croisière sur l’Aisne. Appréciez le silence de ce bateau nouvelle génération dont la motorisation hybride permet à une nature sauvage de se laisser surprendre. Profitez, à bord, du cocktail-dînatoire avant d’assister au concert dans le parc de la Brunerie.

La croisière ne peut être réservée seule. Elle n’est accessible qu’avec l’achat d’une formule croisière + concert.

*report au lendemain vendredi 3 juillet en cas d’intempéries .

Rue du Maréchal Foch Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

6:30 pm to 8 pm | Cruise on the Aisne River with cocktail reception* (in French)

9:00 pm | Concert in the Parc de la Brunerie* (in French)

68 ? adult price

32 ? child price

Includes navigation, cocktail reception (drinks included) and concert L’Italie, sans Vivaldi! in the Parc de la Brunerie

Experience an unforgettable evening! Come aboard the Escapade for a cruise on the River Aisne. Enjoy the silence of this new-generation boat, powered by a hybrid engine that lets the wilderness take you by surprise. Enjoy a cocktail reception on board before attending a concert in the Parc de la Brunerie.

The cruise cannot be booked on its own. It is only available with the purchase of a cruise + concert package.

*postponed to the following day, Friday July 3, in case of bad weather

L’événement Festival des Forêts I Soirée Croisière-cocktail + concert L’Italie, sans Vivaldi! Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme