Festival des Forêts I Soirée Croisière-cocktail + concert L’Italie, sans Vivaldi! Choisy-au-Bac
Festival des Forêts I Soirée Croisière-cocktail + concert L’Italie, sans Vivaldi! Choisy-au-Bac jeudi 2 juillet 2026.
Choisy-au-Bac
Festival des Forêts I Soirée Croisière-cocktail + concert L’Italie, sans Vivaldi!
Rue du Maréchal Foch Choisy-au-Bac Oise
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
18h30 à 20h | Croisière sur l’Aisne avec cocktail dînatoire*
21h00 | Concert dans le parc de la Brunerie*
68 € tarif adulte
32 € tarif enfant
Comprenant navigation, cocktail dînatoire (boissons comprises) et concert L’Italie, sans Vivaldi ! dans le parc de la Brunerie
Vivez une soirée inoubliable ! Embarquez sur l’Escapade pour une croisière sur l’Aisne. Appréciez le silence de ce bateau nouvelle génération dont la motorisation hybride permet à une nature sauvage de se laisser surprendre. Profitez, à bord, du cocktail-dînatoire avant d’assister au concert dans le parc de la Brunerie.
La croisière ne peut être réservée seule. Elle n’est accessible qu’avec l’achat d’une formule croisière + concert.
*report au lendemain vendredi 3 juillet en cas d’intempéries
18h30 à 20h | Croisière sur l’Aisne avec cocktail dînatoire*
21h00 | Concert dans le parc de la Brunerie*
68 € tarif adulte
32 € tarif enfant
Comprenant navigation, cocktail dînatoire (boissons comprises) et concert L’Italie, sans Vivaldi ! dans le parc de la Brunerie
Vivez une soirée inoubliable ! Embarquez sur l’Escapade pour une croisière sur l’Aisne. Appréciez le silence de ce bateau nouvelle génération dont la motorisation hybride permet à une nature sauvage de se laisser surprendre. Profitez, à bord, du cocktail-dînatoire avant d’assister au concert dans le parc de la Brunerie.
La croisière ne peut être réservée seule. Elle n’est accessible qu’avec l’achat d’une formule croisière + concert.
*report au lendemain vendredi 3 juillet en cas d’intempéries .
Rue du Maréchal Foch Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
6:30 pm to 8 pm | Cruise on the Aisne River with cocktail reception* (in French)
9:00 pm | Concert in the Parc de la Brunerie* (in French)
68 ? adult price
32 ? child price
Includes navigation, cocktail reception (drinks included) and concert L’Italie, sans Vivaldi! in the Parc de la Brunerie
Experience an unforgettable evening! Come aboard the Escapade for a cruise on the River Aisne. Enjoy the silence of this new-generation boat, powered by a hybrid engine that lets the wilderness take you by surprise. Enjoy a cocktail reception on board before attending a concert in the Parc de la Brunerie.
The cruise cannot be booked on its own. It is only available with the purchase of a cruise + concert package.
*postponed to the following day, Friday July 3, in case of bad weather
L’événement Festival des Forêts I Soirée Croisière-cocktail + concert L’Italie, sans Vivaldi! Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme