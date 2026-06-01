Théâtre Impérial Présentation de saison 2026-2027 Compiègne
Théâtre Impérial Présentation de saison 2026-2027 Compiègne jeudi 11 juin 2026.
Compiègne
Théâtre Impérial Présentation de saison 2026-2027
3 Rue Othenin Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Venez découvrir les nouveaux spectacles de la saison.
Abonnez-vous dès le 18 juin 2026, 13h30 par internet et dès le 20 juin 2026, 9h30 dans les théâtres.
Venez découvrir les nouveaux spectacles de la saison.
Abonnez-vous dès le 18 juin 2026, 13h30 par internet et dès le 20 juin 2026, 9h30 dans les théâtres. .
3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com
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English :
Come and discover the season’s new shows.
Subscribe from June 18, 2026, 1.30pm online and from June 20, 2026, 9.30am in theaters.
L’événement Théâtre Impérial Présentation de saison 2026-2027 Compiègne a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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