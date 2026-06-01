Compiègne

Théâtre Impérial Présentation de saison 2026-2027

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Venez découvrir les nouveaux spectacles de la saison.

Abonnez-vous dès le 18 juin 2026, 13h30 par internet et dès le 20 juin 2026, 9h30 dans les théâtres.

Venez découvrir les nouveaux spectacles de la saison.

Abonnez-vous dès le 18 juin 2026, 13h30 par internet et dès le 20 juin 2026, 9h30 dans les théâtres. .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the season’s new shows.

Subscribe from June 18, 2026, 1.30pm online and from June 20, 2026, 9.30am in theaters.

L’événement Théâtre Impérial Présentation de saison 2026-2027 Compiègne a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme