Compiègne

Concert | De l’ombre à la lumière, une histoire de jazz

Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

“De l’ombre à la lumière” vous propose un voyage musical à travers les grandes étapes du jazz, entre énergie, émotion et improvisation.

Avec la participation des classes de danse, de chant et de théâtre du Conservatoire.

Sous la direction de Yohan LELEU.

“De l’ombre à la lumière” vous propose un voyage musical à travers les grandes étapes du jazz, entre énergie, émotion et improvisation.

Avec la participation des classes de danse, de chant et de théâtre du Conservatoire.

Sous la direction de Yohan LELEU. .

Rue Jacques Daguerre Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

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English :

from Shadow to Light? takes you on a musical journey through the great stages of jazz, combining energy, emotion and improvisation.

With the participation of the Conservatoire?s dance, singing and theater classes.

Under the direction of Yohan LELEU.

L’événement Concert | De l’ombre à la lumière, une histoire de jazz Compiègne a été mis à jour le 2026-05-21 par Compiègne Pierrefonds Tourisme