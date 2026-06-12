Fête de la musique | Résidence Montana Compiègne vendredi 19 juin 2026.

Compiègne

Fête de la musique | Résidence Montana

3 Avenue du 25ème Régiment du Génie de l Compiègne Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique à la Résidence Montana.

Fête de la musique à la Résidence Montana. .

3 Avenue du 25ème Régiment du Génie de l Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 18 59 64 69 bienetre.compiegne@residences-montana.com

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English :

Fête de la musique at Résidence Montana.

L’événement Fête de la musique | Résidence Montana Compiègne a été mis à jour le 2026-06-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme