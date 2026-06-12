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Fête de la musique | Résidence Montana Compiègne

Fête de la musique | Résidence Montana Compiègne vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 3 Avenue du 25ème Régiment du Génie de l

Ville : 60200 Compiègne

Département : Oise

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Compiègne

Fête de la musique | Résidence Montana

3 Avenue du 25ème Régiment du Génie de l Compiègne Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la musique à la Résidence Montana.
Fête de la musique à la Résidence Montana.   .

3 Avenue du 25ème Régiment du Génie de l Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 18 59 64 69  bienetre.compiegne@residences-montana.com

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English :

Fête de la musique at Résidence Montana.

L’événement Fête de la musique | Résidence Montana Compiègne a été mis à jour le 2026-06-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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